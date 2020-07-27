«Дружить по-русски!»: Рецензия Киноафиши
Французская комедия про мошенника, чей новый друг оказывается намного более преданным, чем ему хотелось бы.
В детстве Мика с семьей часто переезжал. Отец учил его не привыкать к новым местам, но главное правило было простым: спать в кроссовках, чтобы при случае сэкономить несколько драгоценных минут, если нужно будет срочно уехать. Бесславное прошлое научило Мику приспосабливаться к любым обстоятельствам. Украв крупную сумму и получив в ответ весомые угрозы жестокой расправы, мошенник не находит решения лучше, чем укусить судью и угодить в тюрьму на короткий срок. Там он оказывается в одной камере с большим поклонником российской культуры, оружия и силового решения любых проблем, который называет себя не иначе как Путин. Несмотря на то что он — локальный авторитет, держащий в страхе окружающих, с Микой они находят общий язык. Несколько разговоров, пара советов — и Путин уже проникается к своему сокамернику особо теплыми братскими чувствами, называя его своим другом. Получив новые документы и сменив имя, освободившись, Мика устраивается на работу, находит себе обеспеченную невесту, и жизнь его, кажется, впервые похожа на сказку. Однако, когда остается совсем немного времени до свадьбы, появляется Путин разыскавший своего верного, как ему кажется, товарища.
Как полагается, стыд, испытываемый Микой за своего навязчивого приятеля, стоит тому в обществе сказать что-нибудь крамольное, — это обратная сторона его незамысловатой драмы. Вечный одиночка, завравшийся о своем прошлом даже самым близким, — классическая отправная точка для длительного перевоспитания длиной полтора экранных часа. В своем дебюте Варант Суджян на первый взгляд смакует карикатурность предельно серьезного и вечно неуместного Путина, чей гардероб включает в себя кожаное пальто, шапку-ушанку и пышные дубленки. Персонаж напевает «Катюшу», вальяжно шагая по коридорам тюрьмы после нескольких недель в карцере. Любую проблему он склонен решать с помощью гранаты и больше всего на свете увлечен разными видами оружия, монолог о которых может затянуться на долгие-долгие часы. Мошенническое начало Мики с легкостью искупается именно в тот момент, когда извечный одиночка, травмированный в раннем детстве отсутствием заботы и внимания, чувствует необходимость в искренней дружбе и поддержке своего нежеланного спутника, который, не понимая намеков, появляется в самые неподходящие моменты. Но за внешней несуразностью Путина кроется потеря самоидентификации. В этой шаблонной «шкуре» он чувствует себя сильным, и нет особой разницы, насколько поверхностны его познания о России.
Но «Дружить по-русски!» при всех этих вводных лишен назидательности. Фильм обходится без одномерного развития персонажей, где один из главных героев чувствует бесконечную неловкость за проделки другого. Коллеги Мики и его будущий тесть проникаются эксцентричным поведением Путина, полного в том числе русского размашистого радушия. Например, в обед он заявляется в офис и раздает всем по душевной доброте круассаны, стараясь казаться приветливым. В сцене званого ужина перспектива опозориться оказывается локальной интригой, из которой Путин выходит не без проблем, но не терпит сокрушительного фиаско. Сам Мика тяготится своим прошлым и лишен свойственного титульным героям комедий-побратимов снобизма и самовлюбленности. Его перевоспитание ограничено не отрефлексированной детской травмой. Все это заслуга, впрочем, не драматургических способностей Суджяна и его соавтора Тома Пона. Не все задуманные ударными шутки работают в полную силу. Фильму стоит дать шанс всецело за счет обаяния центрального актерского дуэта Ахмеда Силла и Альбана Иванова. Они главная движущая сила «Дружить по-русски!» — комедии не выдающейся, но обаятельной. Впрочем, для современного французского мейнстрима такой уровень абсолютно закономерен, и в этом смысле картина Суджяна оказывается одной из многих.
Антон Фомочкин