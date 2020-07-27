«Дружить по-русски!»: Рецензия Киноафиши

В детстве Мика с семьей часто переезжал. Отец учил его не привыкать к новым местам, но главное правило было простым: спать в кроссовках, чтобы при случае сэкономить несколько драгоценных минут, если нужно будет срочно уехать. Бесславное прошлое научило Мику приспосабливаться к любым обстоятельствам. Украв крупную сумму и получив в ответ весомые угрозы жестокой расправы, мошенник не находит решения лучше, чем укусить судью и угодить в тюрьму на короткий срок. Там он оказывается в одной камере с большим поклонником российской культуры, оружия и силового решения любых проблем, который называет себя не иначе как Путин. Несмотря на то что он — локальный авторитет, держащий в страхе окружающих, с Микой они находят общий язык. Несколько разговоров, пара советов — и Путин уже проникается к своему сокамернику особо теплыми братскими чувствами, называя его своим другом. Получив новые документы и сменив имя, освободившись, Мика устраивается на работу, находит себе обеспеченную невесту, и жизнь его, кажется, впервые похожа на сказку. Однако, когда остается совсем немного времени до свадьбы, появляется Путин разыскавший своего верного, как ему кажется, товарища.

Дружить по-русски!

Как полагается, стыд, испытываемый Микой за своего навязчивого приятеля, стоит тому в обществе сказать что-нибудь крамольное, — это обратная сторона его незамысловатой драмы. Вечный одиночка, завравшийся о своем прошлом даже самым близким, — классическая отправная точка для длительного перевоспитания длиной полтора экранных часа. В своем дебюте Варант Суджян на первый взгляд смакует карикатурность предельно серьезного и вечно неуместного Путина, чей гардероб включает в себя кожаное пальто, шапку-ушанку и пышные дубленки. Персонаж напевает «Катюшу», вальяжно шагая по коридорам тюрьмы после нескольких недель в карцере. Любую проблему он склонен решать с помощью гранаты и больше всего на свете увлечен разными видами оружия, монолог о которых может затянуться на долгие-долгие часы. Мошенническое начало Мики с легкостью искупается именно в тот момент, когда извечный одиночка, травмированный в раннем детстве отсутствием заботы и внимания, чувствует необходимость в искренней дружбе и поддержке своего нежеланного спутника, который, не понимая намеков, появляется в самые неподходящие моменты. Но за внешней несуразностью Путина кроется потеря самоидентификации. В этой шаблонной «шкуре» он чувствует себя сильным, и нет особой разницы, насколько поверхностны его познания о России.

Дружить по-русски!

Но «Дружить по-русски!» при всех этих вводных лишен назидательности. Фильм обходится без одномерного развития персонажей, где один из главных героев чувствует бесконечную неловкость за проделки другого. Коллеги Мики и его будущий тесть проникаются эксцентричным поведением Путина, полного в том числе русского размашистого радушия. Например, в обед он заявляется в офис и раздает всем по душевной доброте круассаны, стараясь казаться приветливым. В сцене званого ужина перспектива опозориться оказывается локальной интригой, из которой Путин выходит не без проблем, но не терпит сокрушительного фиаско. Сам Мика тяготится своим прошлым и лишен свойственного титульным героям комедий-побратимов снобизма и самовлюбленности. Его перевоспитание ограничено не отрефлексированной детской травмой. Все это заслуга, впрочем, не драматургических способностей Суджяна и его соавтора Тома Пона. Не все задуманные ударными шутки работают в полную силу. Фильму стоит дать шанс всецело за счет обаяния центрального актерского дуэта Ахмеда Силла и Альбана Иванова. Они главная движущая сила «Дружить по-русски!» — комедии не выдающейся, но обаятельной. Впрочем, для современного французского мейнстрима такой уровень абсолютно закономерен, и в этом смысле картина Суджяна оказывается одной из многих.

Антон Фомочкин