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Однажды принципиальный полицейский Спенсер (Марк Уолберг) приехал к своему начальнику Джону Бойлану, чтобы узнать, почему тот не дает ход делу об убийстве, отмахиваясь от самых явных улик. Зайдя в дом, он понимает, что отвлек захмелевшего капитана от избиения супруги, и, не сдержавшись, вытаскивает негодяя во двор, упоительно начиная того избивать. За этот проступок Спенсер угодил на долгих пять лет за решетку. В последний день перед освобождением локальные громилы настоятельно рекомендуют ему…