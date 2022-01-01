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Правосудие Спенсера Правосудие Спенсера
Киноафиша Фильмы Правосудие Спенсера Отзывы о фильме «Правосудие Спенсера»
Spenser Confidential Правосудие Спенсера 2020 / США
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Правосудие Спенсера»

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Однажды принципиальный полицейский Спенсер (Марк Уолберг) приехал к своему начальнику Джону Бойлану, чтобы узнать, почему тот не дает ход делу об убийстве, отмахиваясь от самых явных улик. Зайдя в дом, он понимает, что отвлек захмелевшего капитана от избиения супруги, и, не сдержавшись, вытаскивает негодяя во двор, упоительно начиная того избивать. За этот проступок Спенсер угодил на долгих пять лет за решетку. В последний день перед освобождением локальные громилы настоятельно рекомендуют ему…

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