«Правосудие Спенсера»: Рецензия Киноафиши

Однажды принципиальный полицейский Спенсер (Марк Уолберг) приехал к своему начальнику Джону Бойлану, чтобы узнать, почему тот не дает ход делу об убийстве, отмахиваясь от самых явных улик. Зайдя в дом, он понимает, что отвлек захмелевшего капитана от избиения супруги, и, не сдержавшись, вытаскивает негодяя во двор, упоительно начиная того избивать. За этот проступок Спенсер угодил на долгих пять лет за решетку. В последний день перед освобождением локальные громилы настоятельно рекомендуют ему валить из Бостона. Поучаствовав в потасовке с ними, мужчина выходит из тюрьмы. Решив внять совету, Спенсер собирается переехать в Аризону, став там дальнобойщиком. Однако сначала Бойлана, затем одного из честных копов поочередно находят мертвыми. Связав эти преступления, полиция обвиняет последнего в убийстве. Спенсер не может отмахнуться от этого дела, начиная свое расследование, в котором замешаны и наркокартели, и коррумпированные стражи правопорядка. Поможет герою в этом Хоук (Уинстон Дьюк), его новоявленный сосед по комнате, эксцентричный боец ММА, столь же остро не терпящий несправедливость.

Правосудие Спенсера

«Правосудие» основано на серии детективов Роберта Б. Паркера, по которым в 80-х также был поставлен одноименный сериал. Авантюрные иронические боевики вроде «Сокровищ Амазонки» всегда удавались Питеру Бергу больше, нежели бравурные патриотические опусы, и его трепетное отношение к классическому бадди-муви тех лет, когда Спенсер появился на малых экранах, только подкупает. Влияние таких столпов жанра, как Мартин Брест («Полицейский из Беверли-Хиллз»), Ричард Доннер («Смертельное оружие»), Уолтер Хилл («48 часов»), особенно заметно в «Правосудии». Обличительный пафос центральной сюжетной линии с расследованием сбивается комическими пикировками Спенсера и Хоука, эксцентричностью последнего, добрым подкалыванием их тренера в исполнении Алана Аркина и гневными тирадами своенравной возлюбленной главного героя в исполнении стенд-ап комика Элайзы Шлезингер. Упоение Берга абсурдными эпизодами, на манер потасовки в мексиканском ресторане, где на главного героя нападает с десяток головорезов с мачете, искупает и излишнюю сюжетную схематичность, и поверхностно прописанных второстепенных героев, включая антагонистов.

Правосудие Спенсера

Ключевой особенностью первоисточника была ода Бостону во всем его мрачном великолепии, и выбор людей для работы над полнометражной версией был сделан неслучайно. Действие «Дня патриота» Берга, как и «Таинственной реки», адаптированной для большого экрана сценаристом Брайаном Хелгелендом (отвечал за драматургию и здесь), происходило там же. Поэтому проблем с тем, чтобы прочувствовать фактуру современного Бостона, у авторов «Правосудия» не было. Пусть выстроенный Бергом мир и работает по всем законам 80-х, где в комедийных боевиках обязательно появлялись карикатурно глупые и упрямые федералы, в камео оказывался либо именитый спортсмен, либо поп-звезда (здесь рэпер Post Malone в образе заключенного нациста), а герои не переживали насчет своих квартир, в которые могут нагрянуть преступники, потому что за них играет их родной город, который и есть один большой дом, где всегда можно укрыться и чувствовать себя лидером. Безусловно, в пользу Берга играет также то, что классическое бадди-муви в наше время встречается все реже, а лишенная постиронии интонация только сильнее создает ощущение, что «Правосудие» — проект, появившийся в далеком прошлом. Это не идеальный жанровый фильм, в нем остаются заметные пробелы, а итог расследования читается задолго до наступления третьего акта. Однако картина работает в первую очередь как качественное развлечение, а в ролях самоуверенных правдорубов Уолберг всегда был как влитой.

Антон Фомочкин