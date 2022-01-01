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Семейная жизнь преуспевающего спортивного агента дала трещину. Жена постоянно задерживается на работе и рождает массу подозрений в своей неверности. Искра угасла, а общение превратилось скорее в формальность. Именно в этот момент фирма организовывает поездку в Вегас с обязательной шумной вечеринкой. На ней и происходит роковая встреча с обворожительной девушкой, перетекающая в жаркую ночь. С переходом черты под названием «измена» все рушится окончательно. Сначала в квартиру…