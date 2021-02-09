«Опасный соблазн»: Рецензия Киноафиши

Семейная жизнь преуспевающего спортивного агента дала трещину. Жена постоянно задерживается на работе и рождает массу подозрений в своей неверности. Искра угасла, а общение превратилось скорее в формальность. Именно в этот момент фирма организовывает поездку в Вегас с обязательной шумной вечеринкой. На ней и происходит роковая встреча с обворожительной девушкой, перетекающая в жаркую ночь. С переходом черты под названием «измена» все рушится окончательно. Сначала в квартиру проникает грабитель. Затем выясняется, что спутница из Вегаса — детектив, которая будет вести это дело. И теперь все тайны постепенно всплывают на поверхность, ставя под угрозу жизнь людей.

Опасный соблазн

«Опасный соблазн» очень хочет казаться эротическим триллером, в котором секс смешивается с импульсивными необдуманными действиями, подводя всех участников к краю пропасти. И поначалу у него это даже выходит. Цена ошибки кажется очень большой, а страсть — далеко не лучшим напарником в принятии решений. Но постепенно становится понятно, что оступившийся герой скорее жертва обстоятельств, чем собственных поступков. История моментально превращается в нескончаемый набор сюжетных поворотов. Мы просто не успеваем усомниться в происходящем, понять местную логику и самостоятельно попытаться распутать клубок из тайн. Стоит задуматься о правдивости слов любого из персонажей или построить предположения, как фильм тут же дает ответ, предлагая новую загадку.

Такая свалка не всегда согласованных событий не позволяет создать необходимый для истории саспенс. Нарастающие страхи героя, видящего, как рушится его личная жизнь и бизнес, а имя втаптывают в грязь, оказываются не более чем словами. В этой суматохе невозможно разглядеть и положительные стороны персонажей. Им сложно симпатизировать, ведь каждый из них состоит из сплошных пороков, а принятые решения почти всегда хочется подвергнуть критике за безрассудство. Основным мотиватором для движения вперед становится большое эго, наличие которого не все готовы признать. Оправдание отчасти можно увидеть в причинах, но их тоже не хватает, чтобы придать местным образам человечности.

Опасный соблазн

Во второй половине триллер о любовном многоугольнике неожиданно разыгрывает расовую карту. Важными оказываются цвет кожи героя, статус, заработанный потом и кровью, а также полицейский беспредел в отношении афроамериканцев. Столь резкий разворот сюжета несколько сбивает с толку и пытается наполнить происходящее иными смыслами. Недавние ошибки становятся неважны. Теперь приходится расплачиваться за собственное происхождение, и никакой шикарный дом или крупный бизнес не переубедят общество, начавшее очередную охоту на ведьм. Здесь картина остается верна себе, лишь обозначая проблемы и быстро возвращаясь к привычному повествованию со сплошными сюжетными поворотами. В конце они становятся слишком предсказуемыми и предлагают окончательно отбросить логику. Для разгадок нужно только вспомнить популярные сценарные ходы и довериться своему киноопыту, который вряд ли вас подведет.

«Опасный соблазн» так и не показывает нам обещанных в названии «соблазнов», наполняя пространство несколькими банальными постельными сценами. Здесь намного проще сгореть от стыда, чем от страсти. Сама история пытается брать не качеством, а количеством сюжетных поворотов, очень быстро превращающихся в прием ради приема. Они способны работать только в моменте и тут же становятся отработанным материалом. Фильм понравится поклонникам простеньких триллеров, созданных ради вау-эффекта.