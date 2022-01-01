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Услышь меня Услышь меня
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Услышь меня 2018 / Россия
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Отзывы о фильме «Услышь меня»

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Наша рецензия

В школах начинаются каникулы: всех детей развозят по курортам и деревням, так что тем, кто остался в городе, не с кем играть. Однако в жизни двенадцатилетнего Васи все не так просто не только из-за надвигающегося одиночества. Мать сократили с работы, в городе, по ее словам, «душегубка», а тут еще и Вася возвращается домой после драки. Как тут не упрекнуть мальчишку в неумении постоять за себя. Делать нечего, глава семейства отвозит всех в Тайгу, где сейчас работает. Где ни связи, ни…

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