«Услышь меня»: Рецензия Киноафиши

В школах начинаются каникулы: всех детей развозят по курортам и деревням, так что тем, кто остался в городе, не с кем играть. Однако в жизни двенадцатилетнего Васи все не так просто не только из-за надвигающегося одиночества. Мать сократили с работы, в городе, по ее словам, «душегубка», а тут еще и Вася возвращается домой после драки. Как тут не упрекнуть мальчишку в неумении постоять за себя. Делать нечего, глава семейства отвозит всех в Тайгу, где сейчас работает. Где ни связи, ни электричества, ни прочих благ цивилизации, только восковые свечи, спички и посиделки у костра. Старшая сестра Васи, впрочем, чем ближе они подбираются к деревне, тем чаще погружается в подобие транса. Перед ее глазами появляется дымка, по которой водят женские руки, изображая магические пассы. В своих видениях девочка попадает в советское время, когда в эту же местность заявились представители Совета Народных Комиссаров. Крестьяне не шибко рады, что им, судя по всем лозунгам, причитается земля. А прибывший ушлый красноармеец, очевидно, что-то замышляет. Все бы у семьи шло своим чередом, но, отправившись поохотиться на зайца, Вася пропадает в лесу, а его сестра осознает, что экстрасенсорные способности у нее не просто так и именно они помогут его найти.

Услышь меня

В отечественном кино время от времени появляются фильмы, выполненные в стилистике этакой «новой наивности». Непрофессиональные актеры, максимальная простота стилистических средств, усредненная косноязычная речь и прочие атрибуты естественности. Например, в прошлом году успешно по фестивалям прошла драма Ларисы Садиловой «Однажды в Трубчевске». Но что у Садиловой было концепцией, намеренным приемом, то в «Услышь меня» является данностью. Временами «Услышь меня» напоминает самодеятельность, в которой персонажи изъясняются расхожими монументальными фразами вроде «хорошо ведь сидим», «гнев замутняет рассудок», «сильный духом, полюби своего врага и прости». На стенах их квартир висят часы с надписью «Алания», купленные в поездке, а в деревне на любой порез предлагают «налепить подорожник», заодно неоднократно напоминая, что света и сети нет, но вы держитесь (в том смысле, что без них жить здорово). В одной из сцен предлагают новеньким айфоном вбить гвоздь. Не может? И зачем он тогда нужен? Против такой аргументации в бесполезности гаджета возразить, конечно, нечего.

Услышь меня

Наверное, у авторов были самые лучшие намерения рассказать историю в советской традиции, где дети отважны, приехавшие из больших городов осознают все прелести архаики, а если и есть какие-то поверья, то исключительно славянские, так что героиню и не назовешь ведьмой, скорее берегиней. Но хорошими намерениями без какой-либо профпригодности выстлана дорога к любительскому кино. Не получилось у авторов «Услышь меня» решительно все. В техническом аспекте, например, полностью переозвученная лента изобилует бесстыдно неестественными звуками из аудиобиблиотек (особенно выделяются трели птиц, звучащие беспрерывно и в одной тональности сцена за сценой). С монтажом также происходит какая-то неразбериха, отчего появляется много нестыковок в том, как режиссер разводит мизансцену, ляпов с массовкой, которая норовит заглянуть в объектив, повествовательный хаос. Актеры поголовно фальшивят, сюжетные линии переплетаются, но толку от арки с проклятым золотом и бесстыдным красноармейцем практически нет, ровным счетом как и от мистических мотивов. Все это складывается в двухчасовой фильм, хронометраж которого можно было без зазрений совести сократить чуть менее чем вдвое.

Услышь меня

Но этот фильм наверняка сможет вызвать интерес той публики, которая зачастую обращает свое внимание на дневной эфир телеканалов. Поощряет драматические истории из жизни, например, деревни и мистические мотивы в них. Зрителя, который соскучился по проектам сугубо воспитательного характера для детей.

Антон Фомочкин