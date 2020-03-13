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«Услышь меня»: Рецензия Киноафиши

13 марта 2020 00:00
«Услышь меня»: Рецензия Киноафиши

Мистическо-воспитательная история о мальчике, который потерялся в Тайге. 

В школах начинаются каникулы: всех детей развозят по курортам и деревням, так что тем, кто остался в городе, не с кем играть. Однако в жизни двенадцатилетнего Васи все не так просто не только из-за надвигающегося одиночества. Мать сократили с работы, в городе, по ее словам, «душегубка», а тут еще и Вася возвращается домой после драки. Как тут не упрекнуть мальчишку в неумении постоять за себя. Делать нечего, глава семейства отвозит всех в Тайгу, где сейчас работает. Где ни связи, ни электричества, ни прочих благ цивилизации, только восковые свечи, спички и посиделки у костра. Старшая сестра Васи, впрочем, чем ближе они подбираются к деревне, тем чаще погружается в подобие транса. Перед ее глазами появляется дымка, по которой водят женские руки, изображая магические пассы. В своих видениях девочка попадает в советское время, когда в эту же местность заявились представители Совета Народных Комиссаров. Крестьяне не шибко рады, что им, судя по всем лозунгам, причитается земля. А прибывший ушлый красноармеец, очевидно, что-то замышляет. Все бы у семьи шло своим чередом, но, отправившись поохотиться на зайца, Вася пропадает в лесу, а его сестра осознает, что экстрасенсорные способности у нее не просто так и именно они помогут его найти.

«Услышь меня»: Рецензия Киноафиши
Услышь меня

В отечественном кино время от времени появляются фильмы, выполненные в стилистике этакой «новой наивности». Непрофессиональные актеры, максимальная простота стилистических средств, усредненная косноязычная речь и прочие атрибуты естественности. Например, в прошлом году успешно по фестивалям прошла драма Ларисы Садиловой «Однажды в Трубчевске». Но что у Садиловой было концепцией, намеренным приемом, то в «Услышь меня» является данностью. Временами «Услышь меня» напоминает самодеятельность, в которой персонажи изъясняются расхожими монументальными фразами вроде «хорошо ведь сидим», «гнев замутняет рассудок», «сильный духом, полюби своего врага и прости». На стенах их квартир висят часы с надписью «Алания», купленные в поездке, а в деревне на любой порез предлагают «налепить подорожник», заодно неоднократно напоминая, что света и сети нет, но вы держитесь (в том смысле, что без них жить здорово). В одной из сцен предлагают новеньким айфоном вбить гвоздь. Не может? И зачем он тогда нужен? Против такой аргументации в бесполезности гаджета возразить, конечно, нечего.

«Услышь меня»: Рецензия Киноафиши
Услышь меня

Наверное, у авторов были самые лучшие намерения рассказать историю в советской традиции, где дети отважны, приехавшие из больших городов осознают все прелести архаики, а если и есть какие-то поверья, то исключительно славянские, так что героиню и не назовешь ведьмой, скорее берегиней. Но хорошими намерениями без какой-либо профпригодности выстлана дорога к любительскому кино. Не получилось у авторов «Услышь меня» решительно все. В техническом аспекте, например, полностью переозвученная лента изобилует бесстыдно неестественными звуками из аудиобиблиотек (особенно выделяются трели птиц, звучащие беспрерывно и в одной тональности сцена за сценой). С монтажом также происходит какая-то неразбериха, отчего появляется много нестыковок в том, как режиссер разводит мизансцену, ляпов с массовкой, которая норовит заглянуть в объектив, повествовательный хаос. Актеры поголовно фальшивят, сюжетные линии переплетаются, но толку от арки с проклятым золотом и бесстыдным красноармейцем практически нет, ровным счетом как и от мистических мотивов. Все это складывается в двухчасовой фильм, хронометраж которого можно было без зазрений совести сократить чуть менее чем вдвое.

«Услышь меня»: Рецензия Киноафиши
Услышь меня

Но этот фильм наверняка сможет вызвать интерес той публики, которая зачастую обращает свое внимание на дневной эфир телеканалов. Поощряет драматические истории из жизни, например, деревни и мистические мотивы в них. Зрителя, который соскучился по проектам сугубо воспитательного характера для детей.

Антон Фомочкин

Антон Фомочкин
Антон Фомочкин
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