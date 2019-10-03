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TheatreHD: Мудрые дети
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Wise Children

TheatreHD: Мудрые дети, 2019

2019 / Великобритания
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Южный берег Темзы — земля, на которой издавна строили театры и другие увеселительные заведения столицы Англии. Девочки-близнецы Дора и Нора Чэнс родились здесь 75 лет назад 23 апреля, в день рождения Шекспира, и всю жизнь провели за кулисами и на сцене местных варьете. Их отцом считается Перегрин Хазард, — он родился тоже 23 апреля, только 100 лет назад, и… у него тоже есть брат-близнец – Мельхиор, великий шекспировский актёр, настоящий отец Доры и Норы. Это — завязка первой постановки Эммы Райс в ее новой театральной компании (которую Эмма тоже наградила названием «Мудрые дети») и мощная отсылка к любимой шекспировской теме близнецов и сопутствующей им путаницы. И это только один из многих оммажей великому Барду, превращающих спектакль по прекрасному роману Анджелы Картер в гимн самой сути театра: вечного карнавала страстей, любви, творчества, слёз и смеха. Трудно представить более сложный для постановки роман, чем «Мудрые дети» современного британского классика Анджелы Картер, творчество которой критики причислили к рожденному в Латинской Америке магическому реализму. Если кто и мог адекватно адаптировать этот британский вариант «Ста лет одиночества» — то только Эмма Райс, режиссёр, которая во время своего недолго правления в «Глобусе» (2016-2018) продемонстрировала, какие сюрреалистичные миры она умеет создавать на сцене. «Мудрые дети» — это запутанная история семьи, рассказанная одной из сестёр-близнецов, Дорой Чэнс; история, наполненная символами, отсылками к Шекспиру и скачками во времени на протяжении почти всего XX века, которые, смешиваясь, создают невероятный эффект: как во сне, тут возможно буквально всё. В спектакле Эммы Райс и происходит буквально всё: варьете 20-х и 30-х годов; кукольные вставки; великие шекспировские постановки времён царствования Лоуренса Оливье и вневременные шекспировские страсти в стиле «Отелло», «Гамлета» и «Короля Лира»; секс; роковые семейные проклятия; вечные театральные интриги и душераздирающие проблемы отцов и детей. Всё это сливается в яркий, буйный, щедро приправленный острыми гэгами, завораживающий театральный балаган. Прекрасным бонусом стали музыкальные номера от Иэна Росса в диапазоне от ренессансных баллад до нестареющей классики джаза – в конце концов, не зря рефреном через постановку проходит слоган: «Какая радость танцевать и петь!». Балаган Эммы Райс, однако, тронет и тех, кто привык думать над спектаклями: ведь, помимо прочего, это интеллектуальный квест, в который зашиты не только аллюзии на Шекспира, но и множество актуальных тем (феминизм, права меньшинств, классовое расслоение, право женщины на выбор своего пути, самопознание). Эмма Райс намеренно не обращает внимания на пол, расу и возраст членов своей труппы: для нее главное — настоящий ли актёр ли перед ней. А из актёра, как из податливой глины, она лепит всё, что хочет к восторгу и удивлению зрителей, на глазах которых творится чудо перевоплощения – главная магия театра со времен бродячих театров золотой эпохи Шекспира. Вся команда действует как единый организм, никто не перетягивает на себя одеяло, так что в итоге сложно понять, какая из ипостасей Доры и Норы или Мельхиора и Перегрина больше трогает сердце публики. Сердца британских критиков определенно были пленены всеми сразу: в одной из рецензий после премьеры спектакля критик написал: «Звёзды, как вас мало, почему я могу поставить всего пять?»

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 3 октября 2019
Возраст 18+
Режиссер
Эмма Райс
В ролях
Этта Мёрфитт
Гарет Снук
Мирабелль Гримо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: Мудрые дети 2 постера
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