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ROH: Тоска
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ROH: Тоска , 2021

2021 / Великобритания
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О фильме

Одна из самых популярных в мире опер – «Тоска» Пуччини – держит зрителя в напряжении всё время, от знаменитых демонических аккордов в начале до неожиданно трагического финала. Одна из самых популярных в мире опер – «Тоска» Пуччини – держит зрителя в напряжении всё время, от знаменитых демонических аккордов в начале до неожиданно трагического финала. Одна из самых популярных в мире опер – «Тоска» Пуччини – держит зрителя в напряжении всё время, от знаменитых демонических аккордов в начале до неожиданно трагического финала. Романтический художник Каварадосси и его чувственная возлюбленная Тоска сталкиваются с коварством злодейского шефа полиции барона Скарпиа, и результат оказывается фатальным. Динамичная и насыщенная постановка Джонатана Кента с классической сценографией Пола Брауна восхитительно воссоздаёт опасную атмосферу Рима 1800 года, где любовь и злодейство сходятся в захватывающем поединке.

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Продолжительность 3 часа 25 минут
Год выпуска 2021
Возраст 12+
Режиссер
Джонатан Кент
В ролях
Елена Стихина
Фредди де Томмазо
Алексей Марков
Джереми Уайт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма ROH: Тоска 1 постер
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