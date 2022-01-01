ROH: Тоска , 2021

Одна из самых популярных в мире опер – «Тоска» Пуччини – держит зрителя в напряжении всё время, от знаменитых демонических аккордов в начале до неожиданно трагического финала. Одна из самых популярных в мире опер – «Тоска» Пуччини – держит зрителя в напряжении всё время, от знаменитых демонических аккордов в начале до неожиданно трагического финала. Одна из самых популярных в мире опер – «Тоска» Пуччини – держит зрителя в напряжении всё время, от знаменитых демонических аккордов в начале до неожиданно трагического финала. Романтический художник Каварадосси и его чувственная возлюбленная Тоска сталкиваются с коварством злодейского шефа полиции барона Скарпиа, и результат оказывается фатальным. Динамичная и насыщенная постановка Джонатана Кента с классической сценографией Пола Брауна восхитительно воссоздаёт опасную атмосферу Рима 1800 года, где любовь и злодейство сходятся в захватывающем поединке.