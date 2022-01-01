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Итальянец Итальянец
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Bangla Итальянец 2019 / Италия
5.7 Оцените
12 голосов
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Отзывы о фильме «Итальянец»

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Наша рецензия

Фаиму (Фаим Буийан) двадцать два года, и он не хочет ничего решать. Торпиньяттаре, район Рима, в котором живут выходцы из самых разных стран и их потомки, некогда благополучно принял его семью. Сам Фаим, в отличие от родителей, родился уже в Италии, и его мир никогда не был шире нескольких кварталов поблизости и редких поездок в центр города. Родители растили детей в строгости, соблюдая все ритуалы и следуя традициям их общего бенгальского происхождения. В своей этнической фолк-группе Фаим не…

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