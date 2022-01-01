Остров Блэка Мора, 2004

1803 год. В сиротском приюте живет 15-ти летний мальчик по прозвищу Кид. Наслушавшись историй о знаменитом пирате Блэке Море, он мечтает странствовать по морям в поисках приключений. Кид не знает своего настоящего имени, и единственное, что у него есть, — это карта из книги, ведущая к острову Блэка Мора, который находится на другом конце Атлантики. Наконец ему удается сбежать из приюта. Вместе с двумя мошенниками Кид на спасательной лодке отправляется на остров за сокровищами. Во время путешествия их ждет множество приключений и открытий.

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