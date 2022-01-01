Наша рецензия

Практически все знают британскую группу Placebo, чей московский концерт отменили из-за пандемии. Выход «Махинаторов» Дэйва Маклина мог совпасть с их выступлением, поэтому многим фанатам было бы интересно узнать закулисье менеджмента любимой группы. Только данный байопик, конечно же, не про Брайна Молко и Ко. Главным героем здесь становится сам Дэйв Маклин и его воспоминания о былой молодости, когда юные шотландцы были готовы заниматься чем угодно, лишь бы не на завод. Рассказываем,…