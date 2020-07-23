«Махинаторы»: Рецензия Киноафиши

Практически все знают британскую группу Placebo, чей московский концерт отменили из-за пандемии. Выход «Махинаторов» Дэйва Маклина мог совпасть с их выступлением, поэтому многим фанатам было бы интересно узнать закулисье менеджмента любимой группы. Только данный байопик, конечно же, не про Брайна Молко и Ко. Главным героем здесь становится сам Дэйв Маклин и его воспоминания о былой молодости, когда юные шотландцы были готовы заниматься чем угодно, лишь бы не на завод. Рассказываем, как социальной драме удается не потерять свою музыкальность.

У Дэйви все схвачено. Отличные показатели на футбольных матчах прочат ему головокружительную спортивную карьеру в местном клубе, но из-за одного «несчастного» случая все его планы на будущее рушатся. Мать предлагает ему пойти работать на завод, но такая перспектива парню совершенно не нравится. В итоге Дэйви решает устраивать музыкальные концерты в своем никому не нужном городе. Успех приходит не сразу, но после того, как о их бизнесе узнают местные криминальные авторитеты, работа оказывается немного опасной.

Махинаторы

За окном начало 1980-х. Премьер-министр Маргарет Тэтчер не дает жить спокойно обычным рабочим людям. Вот только паренька по имени Дэйви не особо волнуют эти новости, которые нон-стопом показывают в пабах и отчем доме. Создается впечатление, что состояние страны молодого шотландца абсолютно не беспокоит. Это в столице важные персоны решают жизни граждан, а в его родном Данди ничего не происходит. Еще и не каждый человек способен показать этот город на карте.

На перепутье судьбы Дэйви оказывается после серьезной травмы, которая ломает все его мечты о будущей карьере футболиста. Мамино предложение идти на завод, где надо нажимать всего лишь пару кнопок на непонятного размера машине, молодому человеку не очень нравится. Только парень не унывает, не пытается покончить с собой, надышавшись газом, как, к примеру, делали герои из «Мужского стриптиза» (1997) Питера Каттанео. Хотя и там мужчины оказывались в очень сложной социальной ситуации в середине 1980-х годов.

Махинаторы

Оптимизм Дэйви открывает ему двери в музыкальный бизнес, о котором он ничего не знает. Одурманенный желанием заработать денег и привлечь внимание одной девушки, шотландец, словно в розовых очках, приглашает разных исполнителей, особо в них не разбираясь. Музыкальный промоушен тождественен такой же дикой идее станцевать мужской стриптиз. Только у Каттанео главные герои хотели вернуть смысл жизни, снова подняться на ступень социальной лестницы, а у Дэйва Маклина молодые люди живут одним днем.

В большинстве рекламных материалов «Махинаторов» сравнивают с культовой картиной Дэнни Бойла «На игле». Там тоже резвая, но не настолько амбициозная шотландская молодежь пытается выжить в британском обществе. Наркотики, криминал и гедонизм — через все это проходят и Дэйви с друзьями, однако, без лишнего экстрима. Самобичеванием они не занимаются, и во всех действиях читается настоящий юношеский инфантилизм.

Махинаторы

Такое отношение к жизни приводит неподготовленного Дэйви к организации масштабного события — концерта группы Iron Maiden. Оказывается, что музыкальный бизнес — это совсем уже по-взрослому. Там нужно следовать правилам и не выходить за пределы своей роли в социуме. Только главный герой с друзьями этого не видят, точно так же, как и речи Маргарет Тэтчер по телевизору. Они устраивают концерт даже в тот момент, когда кажется, что все должно провалиться.

Почему же они все-таки не опустили руки? Дэйви, как и Марк Рентон из «На игле» и герои «Мужского стриптиза», устраивает бунт против системы и всех социальных норм. Кто-то переезжает в другую страну, оставив прошлое позади, другие меняют давно устоявшиеся гендерные границы и показываются абсолютно голыми на сцене. Кинематографическая версия самого режиссера спасается музыкой, поэтому и путь оказывается таким легким и простым. Бесконечный порядок нот формирует одну мелодию, где мажор не дает встроиться минору. С горящими глазами Дэйви отправляется в столицу, хотя даже никогда не думал об этом. Ему не страшна шотландская жизнь, англичанам он не завидует и не говорит за спиной гадостей про них. В отличие от Марка Рентона и его друзей, Маклин не собирается просто смотреть за поездами, отправляющимися в условное будущее. Дэйви — не герой фильма «Билли-лжец» (1963) Джона Шлезингера и не собирается в последний момент передумать о своем путешествии.

Махинаторы

Молодой человек из Данди стремится в Новую Британию, которая только-только набирает обороты, а ведь и она начиналась с музыки.

Если вы пришли посмотреть фильм, где хотя бы как-то упомянут группу Placebo, то вас ждет разочарование. Для любителей британских картин «Махинаторы» покажутся ничем иным, как повторением уже предыдущих кинематографических историй. Лучше потратить время на пересмотр «На игле» или «Это — Англия» (2006).

Ася Заболоцкая