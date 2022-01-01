Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Икар"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Джэми Паттерсон
Джэми Паттерсон
Jamie Patterson
О персоне
Фильмография
Джэми Паттерсон
Jamie Patterson
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
21 октября 1986
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Биография Джэми Паттерсон
Развернуть
Фильмография Джэми Паттерсон
Дети тьмы
триллер
2021, Великобритания
4.0
Скованный
драма
2018, Великобритания
6.0
Все фильмы
Related video
У Высоцкого было три странных прозвища: теперь все знают
Елизавету II настиг новый удар: позор принца Гарри скрыть не удалось
Слава, забвение, смерть: как сложилась судьба советского «мальчика с сачком» Вячеслава Царева
Не только Хюррем Султан: вскрылась правда о русских корнях звезды «Постучись в мою дверь»
Эротика в СССР была: как в «Любовь и голуби» обыгрывали сцены 18+
Раздевшийся Бикович ошеломил народ: фанатки «Холопа» опешили
Жизнь звезды «Папиных дочек» превратилась в ад: вот что случилось из-за съемок
Пьер Ришар бы не узнал: что стало с мальчиком из фильма «Игрушка»
Иностранцы пришли в восторг от этого советского фильма о войне: выбор очень неожиданный
Драматический финал для Брагина: названа дата выхода юбилейного сезона «Склифосовского»
Время принимать поздравления: счастливая Толкалина показала малыша
Ток-шоу важнее внука: Шепелев вывел семью Фриске на чистую воду