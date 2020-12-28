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Метро 2033 Метро 2033
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Метро 2033, 2022

2022 / Россия
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Факты О фильме

- Вселенная постапокалиптического романа «Метро 2033» включает в себя оригинальную трилогию Дмитрия Глуховского: «Метро 2033», «Метро 2034» и «Метро 2035», более 100 романов, написанных фанатами со всего мира, несколько игр для PC, Xbox, PlayStation, ставших мировыми суперхитами.

- Роман-основоположник серии - «Метро 2033» -  переведен на 40 языков.

- На европейском литературном конкурсе «Еврокон» роман назван «Лучшим дебютом» 2007 года .

- Одна из презентаций книги прошла в рассекреченном бункере Министерства связи на Таганке на глубине 60 метров.

Фильм, описывающий жизнь людей в московском метро после ядерной войны на Земле.

Год выпуска 2022
Прокатчик Централ Партнершип
Постер фильма Метро 2033 1 постер
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«КиноПоиск HD» представил трейлер сериала «Топи» Премьера состоится 28 января.
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28 декабря 2020 12:45
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