Метро 2033, 2022

- Вселенная постапокалиптического романа «Метро 2033» включает в себя оригинальную трилогию Дмитрия Глуховского: «Метро 2033», «Метро 2034» и «Метро 2035», более 100 романов, написанных фанатами со всего мира, несколько игр для PC, Xbox, PlayStation, ставших мировыми суперхитами.

- Роман-основоположник серии - «Метро 2033» - переведен на 40 языков.

- На европейском литературном конкурсе «Еврокон» роман назван «Лучшим дебютом» 2007 года .

- Одна из презентаций книги прошла в рассекреченном бункере Министерства связи на Таганке на глубине 60 метров.