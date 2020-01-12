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Барбоскины на даче Барбоскины на даче
Киноафиша Фильмы Барбоскины на даче Отзывы о мультфильме «Барбоскины на даче»
Барбоскины на даче 2020 / Россия
6.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Отзывы о мультфильме «Барбоскины на даче»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

На экраны за неделю до новогодних каникул выходит простой, но по-настоящему теплый мультфильм про всеми любимых Барбоскиных. Теперь они отправляются за город к своему славному дедушке, чтобы найти себя и провести время с пользой. Рассказываем, получилось ли у них чего-то из этого достичь. Вся семья Барбоскиных отправляется на дачу к дедушке. Малыш радуется, что наконец-то поиграет со своими братьями и сестричками, потому что в городе каждый занимался своим делом. По приезде ничего не…

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Станислав Курбанов 12 января 2020, 18:25
Оценка
Жалко в кино с 10 сентября а так хочется посмотреть на HD графигу чем обычно 😂 😂 😂 😂
12 января 2020, 18:25 Ответить
Станислав Курбанов 12 января 2020, 18:26
в ответ на сообщение Станислав Курбанов от 12 января 2020, 18:25
Оценка
Графику*
12 января 2020, 18:26 Ответить
Айгюль Янабаева 28 августа 2020, 18:21
я тоже :(
28 августа 2020, 18:21 Ответить
trudmash 24 октября 2020, 10:55
24.10.20 и тишина. Когда же выйдет этот загадочный мультфильм?
24 октября 2020, 10:55 Ответить
Слава Крулатов 24 декабря 2020, 10:44
Прикольный мультфильм. Самое главное, что он детям очень понравился, вот это прям отличный подарок к Новому году!
24 декабря 2020, 10:44 Ответить
Витёк Опальный 26 декабря 2020, 22:04
Мой сын обожает Барбоскиных, поэтому пошли в кино, чтобы отлично провести время. И это было действительно супер. Родители - не упускайте свой шанс!
26 декабря 2020, 22:04 Ответить
Валера Вавилов 5 января 2021, 11:34
МЕГА мульт! Лучшее, что есть в кино на новогодние праздники. Детям однозначно этот поход в кино запомнился, ведь тут и любимые герои, и куча отличных шуток и скетчей. Барбоскиным полный метр однозначно пошел на пользу! Ждем продолжения
5 января 2021, 11:34 Ответить
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