Наша рецензия

На экраны за неделю до новогодних каникул выходит простой, но по-настоящему теплый мультфильм про всеми любимых Барбоскиных. Теперь они отправляются за город к своему славному дедушке, чтобы найти себя и провести время с пользой. Рассказываем, получилось ли у них чего-то из этого достичь. Вся семья Барбоскиных отправляется на дачу к дедушке. Малыш радуется, что наконец-то поиграет со своими братьями и сестричками, потому что в городе каждый занимался своим делом. По приезде ничего не…