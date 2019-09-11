Наша рецензия

255 год до н.э. Поднебесная уже несколько столетий бултыхается в гражданских войнах. Два мальчика-раба ― Синь и Пяо ― проданы в рабство крестьянину из провинциальной деревни. Всё свободное от работы время ребята обучаются военному искусству. Синь и Пяо верят: наступит день, когда они обретут свободу, вырвут её зубами, после чего станут великими генералами, за которыми пойдут миллионы. Однажды схватку мальчишек видит проезжающий мимо полководец. Он выкупает Пяо из рабства и увозит его с собой, а…