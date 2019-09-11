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Царство Царство
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Kingdom Царство 2019 / Япония
6.8 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Царство»

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Наша рецензия

255 год до н.э. Поднебесная уже несколько столетий бултыхается в гражданских войнах. Два мальчика-раба ― Синь и Пяо ― проданы в рабство крестьянину из провинциальной деревни. Всё свободное от работы время ребята обучаются военному искусству. Синь и Пяо верят: наступит день, когда они обретут свободу, вырвут её зубами, после чего станут великими генералами, за которыми пойдут миллионы. Однажды схватку мальчишек видит проезжающий мимо полководец. Он выкупает Пяо из рабства и увозит его с собой, а…

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aglei.linar 11 сентября 2019, 21:26
Оценка
Премьера назначена на 5 сентября очень разочарован ложью даты поступления в прокат
11 сентября 2019, 21:26 Ответить
cnizik 15 сентября 2019, 22:31
не дотянул. Для истории реального подвига слишком, нет, слиииииишком много пафоса и ходульных персонажей. Серьезно, умирающий персонаж сначала с кровью и через силу выхрипывает "иди", а через секунду разрождается 5минутным монологом "верь в свою мечту, мой дух будет с тобой". Для экранизации эпоса, где шаблонность и неадекватность участников - норма, не хватило размаха и красоты кадра. Еще мне кажется, всех старше 20, будет раздражать главный герой. Так-то неплохая попытка сделать фокального персонажа ментально одного возраста с подростковой аудиторией фильма, но пережали - получилась карикатура на тинэйджера, которая вечно орет, хамит, перебивает всех и каждого, плюет на иерархию (это в средневековом-то Китае) и постоянно не догоняет. Обещанные драки на мечах есть, но пафосные речи в начале, середине и их конце здорово отвлекают.
15 сентября 2019, 22:31 Ответить
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