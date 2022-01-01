Наша рецензия

Маша очень любит петь. Ей 13 и особое место в ее жизни занимают пластинки с зарубежным джазом, оставшиеся от папы. На дворе 90-е, юная девочка (Полина Гухман) живет в неполной семье после развода родителей. В ее окружении молодые ребята, выполняющие указания Крестного (Максим Суханов) — так называют дядю Маши, брата ее мамы. Детство девочки проходит между элитной школой, боксерским рингом в спортзале дяди и бескрайней улицей со своими порядками и законами (чаще негласными). Мечта стать…