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Разум и искусство
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Разум и искусство, 2019

2019 / Великобритания
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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О фильме

Это исследование о художниках-визионерах, от фламандских мастеров эпохи Возрождения до авангардного движения сюрреалистов и непризнанных гениев ар-брют, или искусства аутсайдеров (Outsider Art). Фильм раскрывает историю этого направления, зарождавшегося в темных уголках викторианских психиатрических лечебниц и представленного сейчас в лучших галереях, музеях и частных коллекциях мира. Авторы документальной картины исследуют связь между искусством и безумием, беседуя с искусствоведами, художниками, кураторами музеев, психиатрами и нейробиологами. Тема безумия вдохновляла самых необычных художников в истории, но и душевнобольные люди тоже часто испытывали непреодолимое желание творить.

7.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 27 апреля 2019
Возраст 16+
Прокатчик Центр документального кино
Режиссер
Амели Равалек
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Разум и искусство 2 постера
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