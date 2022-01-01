Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Последний бросок Последний бросок
Киноафиша Фильмы Последний бросок Отзывы о фильме «Последний бросок»
Lazarat Последний бросок 2019 / США
5.1 Оцените
14 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Последний бросок»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Пять лет назад албанская деревня Лазарат попала на первые страницы всех новостных таблоидов. Именно здесь на юге страны, в 15 километрах от границы с Грецией, находились самые масштабные плантации марихуаны на территории Европы. Утром в понедельник 500 албанских полицейских во главе с министром внутренних дел взяли деревню в кольцо, после чего приступили к штурму цитадели наркомафии. У преступников были зенитки, пулеметы, базуки, но после непродолжительного сопротивления кто-то из них был убит,…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают 9 причин, чтобы жить
9 причин, чтобы жить 2 комментария
Одержимая
Одержимая 2 комментария
Хэллоуин заканчивается 27 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«Песни и пляски на могиле»: россиянам раскрыли глаза на волю Шатунова
Под этими знаками Зодиака рождаются самые умные женщины: их всего 3
Едва держалась на ногах: состояние вышедшей на сцену Успенской вызвало оторопь
«С фильтрами переборщила»: обнажившуюся Собчак подняли на смех
Совсем другая: Орбакайте похвалилась неожиданным преображением
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
Не просто так: причина свадьбы Прилучного раскрыта
Появившуюся на похоронах сестру Шатунова вывели на чистую воду: вот что произошло
«Надо закончить сезон»: покинувший больницу Краско вышел на связь
Тест: в каком возрасте вы умрёте?
Семейный подряд: оскандалившегося Тимати разоблачили
Все дело в возрасте: правда о характере Пугачевой вышла наружу
Приложение киноафиши