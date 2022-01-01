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Пять лет назад албанская деревня Лазарат попала на первые страницы всех новостных таблоидов. Именно здесь на юге страны, в 15 километрах от границы с Грецией, находились самые масштабные плантации марихуаны на территории Европы. Утром в понедельник 500 албанских полицейских во главе с министром внутренних дел взяли деревню в кольцо, после чего приступили к штурму цитадели наркомафии. У преступников были зенитки, пулеметы, базуки, но после непродолжительного сопротивления кто-то из них был убит,…