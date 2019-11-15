«Последний бросок»: Рецензия Киноафиши

Пять лет назад албанская деревня Лазарат попала на первые страницы всех новостных таблоидов. Именно здесь на юге страны, в 15 километрах от границы с Грецией, находились самые масштабные плантации марихуаны на территории Европы. Утром в понедельник 500 албанских полицейских во главе с министром внутренних дел взяли деревню в кольцо, после чего приступили к штурму цитадели наркомафии. У преступников были зенитки, пулеметы, базуки, но после непродолжительного сопротивления кто-то из них был убит, кто-то арестован, а кто-то все же скрылся в неизвестном направлении. Операцию показывали в прямом эфире по центральным телеканалам, ведь для нового премьер-министра она была первым стратегическим шагом в борьбе страны за место в Евросоюзе. К 2014 году шенгенская пресса называла Албанию не иначе, как «балканская Колумбия», утверждая, что ежегодный доход местных ОПГ от торговли марихуаной превышает 5 млрд евро. Пора было на этом поставить крест.

Осада Лазарата - история эпическая. Особенно если верить каждой детали, рассказанной федеральными пеарщиками. Когда вы видите на постере фильма «Последний бросок» лица Гоши Куценко, Равшаны Курковой, Игоря Жижикина и Ивана Макаревича, первая мысль, которая приходит в голову - перед нами кармический сиквел «Балканского рубежа». Еще один брутальный и дорогой истерн, основанный на реальном материале из жизни современных Балкан. Увы, нет. Совсем не кармический. И это становится очевидно уже минут через десять минут после начала картины, когда вдруг выясняется, что все перечисленные российские актёры играют вовсе не отечественный спецназ, а… албанских копов.

Последний бросок

Несмотря на статус со-продукции и колоритный международный каст (русские, американцы, албанцы), «Последний бросок» - детище кинокомпании Hollywood Media Bridge, которая уже много лет известна скромными бюджетными проектами, которые прежде выходили прямиком на DVD, а теперь - на цифровые сервисы или в кинотеатры стран третьего мира. Снимался фильм даже не в Албании, а практически целиком в Болгарии на площадках уже известной всем любителям кино категории «б» студии в Долна-Малине, где к 2019 году построено уже всё - от арктической станции и деревни викингов до афганской деревушки и посёлка на Диком Западе. Буквально за год до этого режиссер «Броска» Уильям Кауфман снимал в этих павильонах триквел «Морпехов» со Скоттом Эдкинсом, где американские солдаты защищали от террористов американское посольство где-то на Ближнем Востоке. Теперь - вот, албанский Лазарат.

Собственно, режиссёр Уильям Кауфман, возможно, главный аргумент, чтобы не поставить на киношном Лазарате крест, как на Лазарате географическом. В душном мире второсортных боевиков, где обитают последние годы постаревшие жанровые легенды типа Стивена Сигала, ван Дамма или Дольфа Лундгрена, режиссёр Кауфман - если не звезда и не визионер уровня Айзека Флорентайна, то уж точно постановщик из первой дюжины. Бывший армейский разведчик работал в кино еще во времена фильма «Доброе утро, Вьетнам». Работал оружейником и специалистом по боевым спецэффектам, но со временем прокачался до полноценного постановщика, за которым мы уже больше десяти лет в полглаза следим. Были в карьере Кауфмана за эти годы и Дольф Лундгрен, и Куба Гудинг, и пришельцы из космоса. Много крепкого, профессионального и совершенно необязательного кино типа четвертого «Морпеха», третьих «Морпехов» или фильма «Грешники и святые». Фильм про Лазарат - абсолютно из этой же жанровой обоймы. Если вы фанат Майкла Бэя, фильмов «Т-34» или «Балканский рубеж» - проходите мимо. Но если Арманд Ассанте и Луис Мандилор для вас всё еще в авторитете, а Равшана Куркова со стволом - достаточный повод, чтобы сделать кино любопытным, бывший армейский разведчик Кауфман вас точно не подведёт.

Феликс Зилич