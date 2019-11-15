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Киноафиша Рецензии «Последний бросок»: Рецензия Киноафиши

«Последний бросок»: Рецензия Киноафиши

15 ноября 2019 00:00
«Последний бросок»: Рецензия Киноафиши

Профессиональное и совершенно необязательное кинодля фанатов жанра.

Пять лет назад албанская деревня Лазарат попала на первые страницы всех новостных таблоидов. Именно здесь на юге страны, в 15 километрах от границы с Грецией, находились самые масштабные плантации марихуаны на территории Европы. Утром в понедельник 500 албанских полицейских во главе с министром внутренних дел взяли деревню в кольцо, после чего приступили к штурму цитадели наркомафии. У преступников были зенитки, пулеметы, базуки, но после непродолжительного сопротивления кто-то из них был убит, кто-то арестован, а кто-то все же скрылся в неизвестном направлении. Операцию показывали в прямом эфире по центральным телеканалам, ведь для нового премьер-министра она была первым стратегическим шагом в борьбе страны за место в Евросоюзе. К 2014 году шенгенская пресса называла Албанию не иначе, как «балканская Колумбия», утверждая, что ежегодный доход местных ОПГ от торговли марихуаной превышает 5 млрд евро. Пора было на этом поставить крест.

Осада Лазарата - история эпическая. Особенно если верить каждой детали, рассказанной федеральными пеарщиками. Когда вы видите на постере фильма «Последний бросок» лица Гоши Куценко, Равшаны Курковой, Игоря Жижикина и Ивана Макаревича, первая мысль, которая приходит в голову - перед нами кармический сиквел «Балканского рубежа». Еще один брутальный и дорогой истерн, основанный на реальном материале из жизни современных Балкан. Увы, нет. Совсем не кармический. И это становится очевидно уже минут через десять минут после начала картины, когда вдруг выясняется, что все перечисленные российские актёры играют вовсе не отечественный спецназ, а… албанских копов.

«Последний бросок»: Рецензия Киноафиши
Последний бросок

Несмотря на статус со-продукции и колоритный международный каст (русские, американцы, албанцы), «Последний бросок» - детище кинокомпании Hollywood Media Bridge, которая уже много лет известна скромными бюджетными проектами, которые прежде выходили прямиком на DVD, а теперь - на цифровые сервисы или в кинотеатры стран третьего мира. Снимался фильм даже не в Албании, а практически целиком в Болгарии на площадках уже известной всем любителям кино категории «б» студии в Долна-Малине, где к 2019 году построено уже всё - от арктической станции и деревни викингов до афганской деревушки и посёлка на Диком Западе. Буквально за год до этого режиссер «Броска» Уильям Кауфман снимал в этих павильонах триквел «Морпехов» со Скоттом Эдкинсом, где американские солдаты защищали от террористов американское посольство где-то на Ближнем Востоке. Теперь - вот, албанский Лазарат.

Собственно, режиссёр Уильям Кауфман, возможно, главный аргумент, чтобы не поставить на киношном Лазарате крест, как на Лазарате географическом. В душном мире второсортных боевиков, где обитают последние годы постаревшие жанровые легенды типа Стивена Сигала, ван Дамма или Дольфа Лундгрена, режиссёр Кауфман - если не звезда и не визионер уровня Айзека Флорентайна, то уж точно постановщик из первой дюжины. Бывший армейский разведчик работал в кино еще во времена фильма «Доброе утро, Вьетнам». Работал оружейником и специалистом по боевым спецэффектам, но со временем прокачался до полноценного постановщика, за которым мы уже больше десяти лет в полглаза следим. Были в карьере Кауфмана за эти годы и Дольф Лундгрен, и Куба Гудинг, и пришельцы из космоса. Много крепкого, профессионального и совершенно необязательного кино типа четвертого «Морпеха», третьих «Морпехов» или фильма «Грешники и святые». Фильм про Лазарат - абсолютно из этой же жанровой обоймы. Если вы фанат Майкла Бэя, фильмов «Т-34» или «Балканский рубеж» - проходите мимо. Но если Арманд Ассанте и Луис Мандилор для вас всё еще в авторитете, а Равшана Куркова со стволом - достаточный повод, чтобы сделать кино любопытным, бывший армейский разведчик Кауфман вас точно не подведёт.

Феликс Зилич

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