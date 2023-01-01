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Медвежонок Бамси и Дочь Волшебницы Медвежонок Бамси и Дочь Волшебницы
Киноафиша Фильмы Медвежонок Бамси и Дочь Волшебницы Медвежонок Бамси и Дочь Волшебницы, 2016: актеры и роли
Bamse and the witch's daughter / Bamse och häxans dotter Медвежонок Бамси и Дочь Волшебницы 2016 / Швеция
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Медвежонок Бамси и Дочь Волшебницы, 2016: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Кристиан Рюлтениус Кристиан Рюлтениус Christian Ryltenius Мария Блом Мария Блом Maria Blom
Роли озвучивали
Йонас Карлссон Йонас Карлссон Jonas Karlsson Питер Абер Питер Абер Peter Haber Морган Аллинг Morgan Alling Лейф Андре Leif Andrée
Праведник
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