Медвежонок Бамси и Дочь Волшебницы, 2016

Вторая часть знаменитой трилогии о веселом жителе шведского леса Бамси. С виду он кажется неуклюжим простофилей, но стоит маленькому медвежонку вкусить волшебный мед, как он обретает силу, которая позволяет ему совершать легендарные подвиги. В новой главе из жизни добродушного зверя рассказывается о его встрече с дочерью волшебницы, попавшей в беду и нуждающейся в помощи.
Поводом для приключения послужил неприятный инцидент: в доме любимой бабушки Бамси произошел сильный пожар. В результате загадочного возгорания всё, что находилось на чердаке, превратилось в уголь. Что самое страшное, сгорели любимые растения пожилой женщины — громовые колокольчики. Они нужны ей для создания того самого меда, без которого отважный персонаж не сможет обрести суперспособности. И если кому-то из жителей города вновь сейчас потребуется помощь, то лишившийся сладкого угощения герой теперь вряд ли справится даже с простейшей задачей. Медвежонку не остается ничего другого, кроме как отправиться в путешествие и попытаться отыскать редкий цветок вдали от дома. В этом непростом деле Бамси помогает его верный товарищ Кролик-Попрыгунчик. Несмотря на врожденную трусливость, приятель всегда готов поддержать беседу. Также к дуэту присоединяется молодой гений Черепашкин, которому по силам найти выход из любой неординарной ситуации.
Судьба сталкивает путников с дикими лесами, непреодолимыми горами и глубоководными морями. Чтобы заполучить колокольчик, Бамси придется помочь сказочному созданию. Справится ли скромный отряд зверей с поставленной задачей?
Несмотря на тот факт, что сразу две части трилогии о приключениях мишки Бамси выходят на российские экраны в 2020-2021 годах, в Швеции их премьера состоялась еще несколько лет назад. Первая демонстрировалась на родине в 2014 году, вторая — в 2016, а третья — в 2018.
Режиссером всех трех мультфильмов выступил Кристиан Рюлтениус. Однако в сиквеле он работал в дуэте с Марией Блом, знакомой шведской публике по инди-драме «Деревенщина» (2004).
В 2020 году на экраны вышел еще один анимационный фильм Рюлтениуса «Бесхвостый Пелле», главные герои которого — два антропоморфных котенка.
Производством второй части трилогии о Бамси вновь занималась шведская продюсерская компания Tre Vänner. Ее сотрудники специализируются не только на анимации, но и на фильмах, сериалах, телепрограммах и рекламных роликах. Самой знаменитой работой студии стала драма 2015 года «Вторая жизнь Уве», получившая сразу две номинации на премию «Оскар».
Роль Бамси озвучил Петер Хабер, для которого трилогия стала первым опытом работы в анимации. Актера можно было встретить в таких художественных фильмах, как «Девушка с татуировкой дракона», «Второй шанс» и «Здесь была Бритт-Мари».
Предыдущий мультфильм «Медвежонок Бамси и Замок Разбойников» получил на родине рекордную посещаемость в 325 тысяч зрителей. По итогам десятилетия он стал самым коммерчески успешным шведским анимационным релизом 2010-х годов.
Изначально предполагалось, что Магнус Харенстам, подаривший голос Рейнарду Рэву, вернется во второй части. Но 13 июня 2015 года актер скончался.
Вторая часть знаменитой трилогии о веселом жителе шведского леса Бамси. С виду он кажется обычным совсем безобидным, но стоит ему вкусить волшебный мед, как Бамси обретает силу, позволяющую ему совершать легендарные подвиги. В новой главе из жизни добродушного медведя он постарается помешать жадной мыши Крёзу, который узнает, что на дне реки находится золото и вознамерился разрушить плотину. Также герои встретят таинственную дочь волшебницы, которая обладает уникальными способностями к колдовству.