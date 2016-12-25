Медвежонок Бамси и Дочь Волшебницы, 2016

Вторая часть знаменитой трилогии о веселом жителе шведского леса Бамси. С виду он кажется неуклюжим простофилей, но стоит маленькому медвежонку вкусить волшебный мед, как он обретает силу, которая позволяет ему совершать легендарные подвиги. В новой главе из жизни добродушного зверя рассказывается о его встрече с дочерью волшебницы, попавшей в беду и нуждающейся в помощи.

Поводом для приключения послужил неприятный инцидент: в доме любимой бабушки Бамси произошел сильный пожар. В результате загадочного возгорания всё, что находилось на чердаке, превратилось в уголь. Что самое страшное, сгорели любимые растения пожилой женщины — громовые колокольчики. Они нужны ей для создания того самого меда, без которого отважный персонаж не сможет обрести суперспособности. И если кому-то из жителей города вновь сейчас потребуется помощь, то лишившийся сладкого угощения герой теперь вряд ли справится даже с простейшей задачей. Медвежонку не остается ничего другого, кроме как отправиться в путешествие и попытаться отыскать редкий цветок вдали от дома. В этом непростом деле Бамси помогает его верный товарищ Кролик-Попрыгунчик. Несмотря на врожденную трусливость, приятель всегда готов поддержать беседу. Также к дуэту присоединяется молодой гений Черепашкин, которому по силам найти выход из любой неординарной ситуации.

Судьба сталкивает путников с дикими лесами, непреодолимыми горами и глубоководными морями. Чтобы заполучить колокольчик, Бамси придется помочь сказочному созданию. Справится ли скромный отряд зверей с поставленной задачей?