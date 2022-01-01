Наша рецензия

Беременная журналистка Рей и её муж — неудачливый музыкант Лиам — во время путешествия останавливаются в гостинице, из которой разъехались все постояльцы. Радушная хозяйка рассказывает об истории заведения: много лет назад в нём находился родильный дом для незамужних женщин. Вскоре с героями начинают происходить странные и пугающие вещи. Возможно, судьба привела их в это жуткое место не просто так. Завязка сюжета кажется до неприличия банальной: уже на первых кадрах картины…