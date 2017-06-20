Сын дьявола, 2017

Во время романтической поездки Лиам и его беременная жена Рей останавливаются в гостинице, в здании которой в прошлом располагался родильный дом для незамужних женщин, и их выходные превращаются в сущий кошмар.

Режиссер Майкл Мелски взял трагическую историю об управляющих роддома, в 1930-х годах избавлявшихся от сотен младенцев, и перенес ее на большой экран с одной из звезд канадского кино Сюзанн Клеман в главной роли. Для актрисы, больше всего известной по работе с Ксавье Доланом и его фильмам «Мамочка» и «И все же Лоранс», участие в проекте в жанре хоррор нетипично. Однако именно ее игры оказывается одним из самых сильных элементов «Сына дьявола».

Супруги Лиам (Аллан Хоуко) и Рей (Сюзанн Клеман) решают провести выходные в уютной небольшой гостинице, хозяйкой которой является приятная женщина средних лет по имени Моника (Шелли Томпсон). Рей – журналистка, работающая с криминальной тематикой, страдает посттравматическим синдромом, и их с мужем поездка – это подарок от Лиама на ее день рождения. Почти с порога хозяйка странным образом угадывает, что Рей беременна. На вопросы супругов о том, чем раньше был этот дом, Моника отвечает, что в доме располагалось учреждение, ставшее убежищем для незамужних матерей. Вскоре Лиам и Рей начинают замечать, что в доме происходит что-то странное, а видения Рей могут стать триггером ее ментального заболевания.