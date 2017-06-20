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The Child Remains

Сын дьявола, 2017

2017 / Канада
4.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Во время романтической поездки Лиам и его беременная жена Рей останавливаются в гостинице, в здании которой в прошлом располагался родильный дом для незамужних женщин, и их выходные превращаются в сущий кошмар.

Режиссер Майкл Мелски взял трагическую историю об управляющих роддома, в 1930-х годах избавлявшихся от сотен младенцев, и перенес ее на большой экран с одной из звезд канадского кино Сюзанн Клеман в главной роли. Для актрисы, больше всего известной по работе с Ксавье Доланом и его фильмам «Мамочка» и «И все же Лоранс», участие в проекте в жанре хоррор нетипично. Однако именно ее игры оказывается одним из самых сильных элементов «Сына дьявола».

Супруги Лиам (Аллан Хоуко) и Рей (Сюзанн Клеман) решают провести выходные в уютной небольшой гостинице, хозяйкой которой является приятная женщина средних лет по имени Моника (Шелли Томпсон). Рей – журналистка, работающая с криминальной тематикой, страдает посттравматическим синдромом, и их с мужем поездка – это подарок от Лиама на ее день рождения. Почти с порога хозяйка странным образом угадывает, что Рей беременна. На вопросы супругов о том, чем раньше был этот дом, Моника отвечает, что в доме располагалось учреждение, ставшее убежищем для незамужних матерей. Вскоре Лиам и Рей начинают замечать, что в доме происходит что-то странное, а видения Рей могут стать триггером ее ментального заболевания.

 

В основу фильма легла реальная история о родильном доме в Новой Шотландии, в котором по некоторым оценкам было убито от 400 до 600 младенцев, от которых отказывались родители.

При создании фильма режиссер Майкл Мелски вдохновлялся фильмами «Перебежчик» 1979 года, «Омен» 1976 года и «Теперь на смотри» 1973 года.

Почти полный отказ от использования джампскейров режиссер Майкл Мелски мотивировал их клишированностью. По его словам, ему ближе нагнетание ужаса как в фильмах «Ведьма» 2015 года и «Прочь» 2017 года.

В первоначальной версии сценария у главной героини не должно было быть французского акцента. Однако после того, как к проекту присоединилась канадская актриса Сюзанн Клеман, персонажа переписали под нее.

Сцена на кладбище в середине фильма снималась в Новой Шотландии в декабре в период дождей и гроз – самое неблагоприятное время для съемок снаружи.

Перед написанием сценария Майкл Мелски не только искал информацию о родильном доме в Интернете и нескольких библиотеках, но и ездил в Новую Шотландию, чтобы поговорить с местными жителями, которые помнят событий 1930-х годов.

Прототипом Моники послужила Лила Янг – дочь владельцев родильного дома, которая пыталась переделать здание в гостиницу.

По словам режиссера Майкла Мелски, в первый день съемок были ужасные погодные условия, что грозило съемочной команде отменой рабочего дня. Режиссер пригласил на площадку священника, тот прочитал молитву, и гроза отступила.

Прототипом Рей является журналист Фонс Джессом, который работал консультантом на съемках.

 

Семейная пара, музыкант Лиам и журналистка Рей, останавливается в уединенной гостинице, где сорок лет назад находился родильный дом для незамужних женщин. Беременная Рэй видит призрак убитой здесь матери и раскрывает страшную тайну о судьбе родившихся в этом доме детей.

4.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 25 июня 2020
Премьера в мире 20 июня 2017
Возраст 18+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Майкл Мелски
В ролях
Сюзанн Клеман
Сюзанн Клеман
Аллан Хоуко
Аллан Хоуко
Шелли Томпсон
Геза Ковач
Ли Дж. Кэмпбелл
Все актеры и съемочная группа
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Ужасы про призраков Ужасы про призраков
Постер фильма Сын дьявола 3 постера
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Сын дьявола
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Беременная журналистка Рей и её муж — неудачливый музыкант Лиам — во время путешествия останавливаются в гостинице, из которой разъехались все постояльцы. Радушная хозяйка рассказывает об истории заведения: много лет назад в нём находился родильный дом для незамужних женщин. Вскоре с героями начинают происходить странные и пугающие вещи. Возможно, судьба привела их в это жуткое место не просто так. Завязка сюжета кажется до неприличия банальной: уже на первых кадрах картины…
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