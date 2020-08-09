«Сын дьявола»: Рецензия Киноафиши

Беременная журналистка Рей и её муж — неудачливый музыкант Лиам — во время путешествия останавливаются в гостинице, из которой разъехались все постояльцы. Радушная хозяйка рассказывает об истории заведения: много лет назад в нём находился родильный дом для незамужних женщин. Вскоре с героями начинают происходить странные и пугающие вещи. Возможно, судьба привела их в это жуткое место не просто так.

Завязка сюжета кажется до неприличия банальной: уже на первых кадрах картины показывают рождение зловещего ребёнка, а также жестоких повитух, верящих в сверхъестественное. Однако при должной реализации и такой сюжет может быть захватывающим. Гостиницы со страшным прошлым, призраки матерей и детей, страхи беременных — эти темы развивали ещё в хоррорах шестидесятых, и они, вероятно никогда не устареют.

Сын дьявола

Но странным образом в «Сыне дьявола» сломалось абсолютно всё. Хотя вроде бы режиссёр и сценарист Майкл Мелски, хоть и не хватал звёзд с небес, но когда-то выпустил вполне толковую драматическую комедию «Недетский возраст». А на главную роль пригласили талантливую Сюзанн Клеман — одну из любимиц самого Ксавье Долана.

Увы, в жанре ужасов этот неплохой тандем странным образом просто растерялся. Автор, похоже, так и не смог разобраться, как совместить пугающие сцены с последовательным драматическим сюжетом. В итоге он начал просто хаотично закидывать в историю всё подряд: семейные проблемы, призраков, жутких второстепенных героев, голоса, сны, детей, тайны прошлого. Разумеется, в рамках одного фильма, раскрыть столько тем сразу не получилось. Каждая из них остаётся лишь формальным наброском, не приводящим никуда.

Сын дьявола

В актёрских талантах Клеман сомневаться не приходится. Она явно старается хоть как-то оживить картину своими эмоциями, но всё же поведение её героини выглядит просто хаотичным. Рей то до истерики пугается сна или просто внутренних ощущений, то вполне спокойно реагирует на реальную опасность.

Её отношения с мужем могли бы стать лучшей частью сюжета. Драма в подобных историях вообще может спасти неудачный хоррор. Ещё в «Сиянии» Кубрика зловещий отель становился скорее катализатором внутренних проблем главного героя. Подобный приём пытается использовать и Мелски: в гостинице раскрываются проблемы брака Рей и Лиама, всплывают старые обиды. Да и Шелли Томпсон в роли хозяйки подогревает интерес: её героиня до неестественного дружелюбна, а оттого кажется пугающей. Даже съёмки драматической части выглядят удачней, чем попытки показать скримеры и экшен.

Сын дьявола

Но всё снова происходит как-то поспешно и очень нелепо. Отношения героев остаются непонятными, а потому конфликты выглядят пустыми и бессмысленными. Кажется, что они могли бы так скандалить даже дома. Но тогда зачем здесь весь антураж и потусторонние силы?

Развязка же просто добивает условностями. Количество совпадений и ничем не объяснённых поворотов с определённого момента просто зашкаливает. Видимо, в сюжет решили уместить как можно больше твистов, чтобы заставить зрителя забыть о всех предшествующих недоработках. Но невнятность финала лишь усугубляет проблемы.

Сын дьявола

Конечно, в жанре классических ужасов есть и гораздо более неудачные примеры. «Сын дьявола» привлечёт внимание поклонников низкобюджетных хорроров, которые привыкли к стандартным ходам и не ждут от подобных историй чего-то нового. Да и актёры здесь подобрались вполне толковые: известный по множеству сериалов Аллан Хоуко не дотягивает до уровня Сюзанн Клеман, но вместе они выглядят вполне правдоподобно.

И всё же это лишь одноразовый фильм, из которого стоило бы выкинуть половину лишних идей и развивать одну сюжетную линию. Возможно, в виде драмы про отношения с подтекстом хоррора он бы выглядел не набором отдельных сцен, а чем-то целостным.

Алексей Хромов