Наша рецензия

У девушки Хармони есть врожденный талант. Обычным прикосновением она способна забирать у других людей их сокровенные страхи. Всего одна встреча с Хармони — и вы забываете о боли и депрессии, снова чувствуете вкус жизни и потерянный смысл. Вот только целительница Хармони не испытывает от этого никакого облегчения. Чужая боль выворачивает героиню наизнанку, постепенно вытекая из организма через пальцы мерзкой чёрной жижей. Капля за каплей. У Хармони нет семьи и нет дома. Только грязный…