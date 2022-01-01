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Исцеляющая Исцеляющая
Киноафиша Фильмы Исцеляющая Отзывы о фильме «Исцеляющая»
Harmony Исцеляющая 2018 / Австрия
5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Отзывы о фильме «Исцеляющая»

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У девушки Хармони есть врожденный талант. Обычным прикосновением она способна забирать у других людей их сокровенные страхи. Всего одна встреча с Хармони — и вы забываете о боли и депрессии, снова чувствуете вкус жизни и потерянный смысл. Вот только целительница Хармони не испытывает от этого никакого облегчения. Чужая боль выворачивает героиню наизнанку, постепенно вытекая из организма через пальцы мерзкой чёрной жижей. Капля за каплей. У Хармони нет семьи и нет дома. Только грязный…

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