TheatreHD: RSC: Как вам это понравится, 2019

Когда тирания и гонения вынуждают бежать из родного дома, можно впасть в отчаянье и жаждать мести… А можно оказаться в почти идеальном мире Арденнского леса, и полностью отдаться лукавому юмору, радостям вольной жизни и любовной путанице, чтобы в итоге стать лучшей версией себя самого. Именно такой путь по воле Шекспира проходят Орландо, Розалинда, ее подруга Селия и верный шут Оселок. В волшебном лесу им предстоит не только найти новых друзей и любовь, но измениться, — и благодаря этому изменить мир. «В лесу есть сеть корней — все деревья соединены друг с другом. Если одно дерево борется за жизнь, другие, здоровые деревья, чтобы спасти его, отправляют питательные вещества через корневую систему, независимо от вида. Они верят (это звучит смешно, но это так), что процветание леса зависит от благополучия каждого дерева в этом лесу». Это — не цитата из «Аватара» Джеймса Кэмерона, как можно было бы подумать, а высказывание молодого режиссера новой интерпретации комедии Шекспира «Как вам это понравится» в RSC Кимберли Сайкс. Она добавляет: «Я восприняла это как метафору общества. Мне хотелось бы, чтобы зрители почувствовали, что любые перемены возможны, и зависят они от совместного созидания и от того, насколько честно мы будем учиться друг у друга». И хотя в декорациях к ее спектаклю нет ни одного намека на деревья, эта ведущая идея режиссёра считывается вполне. В конце концов, шекспировская история, которая начинается с побега в лес троицы друзей (Розалинды, Селии и Оселка) — вся как раз о том, как от перемен к лучшему в одном человеке зависит равновесие всего мира. После мрачноватой экспозиции при дворе Фредерика (Энтони Бирн, знакомый зрителям проекта TheatreHD по многим спектаклям RSC, играет здесь и злодея, и его противоположность — Старого Герцога), главные герои попадают в Арденнский лес, чтобы погрузиться в настоящий праздник непослушания и юмора, и эта разительная перемена в постановке Кимберли Сайкс подчеркнута максимально театрально: действующие лица избавляются от своих придворных нарядов прямо на сцене, музыканты настраивают инструменты, в зале загорается дополнительное освещение, и главные подмостки Стратфорда, превращенные здесь почти в круглое игровое пространство, успешно служат слому «четвертой стены», чтобы максимально включить в происходящее зрителей (вплоть до участия их в отдельных сценках). Помимо метафоры про деревья, второй источник вдохновения для Кимберли — самый известный монолог пьесы «Весь мир — театр». Поэтому вся забавная путаница, переодевания, ссоры, любовные перипетии и их разрешение поставлены как микс всех возможных сценических жанров — от пантомимы до стенд-апа, от политических дебатов до вокальных номеров, — который венчается грандиозным пришествием гигантской марионетки Гименея. Во всей этой буйной театральщине как рыбы в воде чувствуют себя основные главные действующие лица: Люси Фелпс, с задором и свободой играющая остроумную, жизнерадостную, сильную Розалинду (между прочим, самого «говорливого» у Шекспира женского персонажа), оттеняющая ее верная подруга Селия (Софи Хан Леви), профессиональный словоблуд Оселок (Сэнди Гриерсон), который в своих ярко-желтых клетчатых панталонах в облипку и с ярким гримом словно сбежал из глэм-рок-группы, мрачный меланхолик и циник Жак (актриса Софи Стентон), влюбленный Орландо, которого Дэвид Аджао играет и энергией молодого щенка, и с трогательным юмором, и с эмоциональной глубиной, — все в полном соответствии персонажу Шекспира. В итоге, лес, полный превращений и переодеваний, где каждый не тот, кем кажется, поначалу пугающий, оказывается для героев (и зрителей!) той самой зоной комфорта и разгула фантазии, в которую так полезно иногда сбегать от суровой действительности.