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Как вам это понравится, 1936

1936 / Великобритания
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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О фильме

Знаменитая история о любви, преданности и жизненной стойкости.

5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1936
Возраст 12+
Режиссер
Пауль Циннер
В ролях
Лоуренс Оливье
Лоуренс Оливье
Софи Стюарт
Генри Эйнли
Элизабет Бергнер
Леон Куотермейн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Как вам это понравится 2 постера
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