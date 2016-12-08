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Маме лучше знать
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A Mãe é que Sabe

Маме лучше знать, 2016

2016 / Португалия
6.9 Оцените
15 голосов
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О фильме

Правила есть правила, а маме лучше знать. Обычный дедушкин день рождения идёт наперекосяк, когда Ана Луиза начинает вспоминать различные истории из своего детства и молодости. В перерывах между морковными супами, походами на пляж, мамиными советами, влюблённостями и свадьбами она начинает думать о том, могла ли её жизнь пойти по-другому. Но мысли о переменах в прошлом приводят к поистине невероятным последствиям в настоящем! Это семейная комедия, с юмором рассказывающая о жизни в Португалии с 70-х годов вплоть до наших дней. Честно говоря, кое-что лучше не менять, ведь в конце концов… маме лучше знать. Весь этот фильм — открытие. Открытие таланта режиссёра Нуну Роша, актрисы Жуаны Пайш де Бриту, и самого португальского кинематографа, который, как оказалось, может создавать действительно хорошие и, что немаловажно, имеющие коммерческий успех комедии. И это — прямое доказательство того, что, чтобы сделать качественную современную комедию, вовсе необязательно наполнять сценарий пошлыми анекдотами или выходками отчаянных шутников. Это фильм о маминых советах и обычаях среднестатистической португальской семьи. Режиссёр интересуется в первую очередь тем, как эти обычаи изменялись, при этом с теплотой (и отнюдь не карикатурно) изображая особенное, португальское обаяние.

6.9 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 8 декабря 2016
Возраст 12+
Режиссер
Нуно Роча
В ролях
Мария Жуан Абреу
Филипе Варгас
Филипа Ареоза
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Маме лучше знать 1 постер
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