Маме лучше знать, 2016

Правила есть правила, а маме лучше знать. Обычный дедушкин день рождения идёт наперекосяк, когда Ана Луиза начинает вспоминать различные истории из своего детства и молодости. В перерывах между морковными супами, походами на пляж, мамиными советами, влюблённостями и свадьбами она начинает думать о том, могла ли её жизнь пойти по-другому. Но мысли о переменах в прошлом приводят к поистине невероятным последствиям в настоящем! Это семейная комедия, с юмором рассказывающая о жизни в Португалии с 70-х годов вплоть до наших дней. Честно говоря, кое-что лучше не менять, ведь в конце концов… маме лучше знать. Весь этот фильм — открытие. Открытие таланта режиссёра Нуну Роша, актрисы Жуаны Пайш де Бриту, и самого португальского кинематографа, который, как оказалось, может создавать действительно хорошие и, что немаловажно, имеющие коммерческий успех комедии. И это — прямое доказательство того, что, чтобы сделать качественную современную комедию, вовсе необязательно наполнять сценарий пошлыми анекдотами или выходками отчаянных шутников. Это фильм о маминых советах и обычаях среднестатистической португальской семьи. Режиссёр интересуется в первую очередь тем, как эти обычаи изменялись, при этом с теплотой (и отнюдь не карикатурно) изображая особенное, португальское обаяние.