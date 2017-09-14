Ал Берту, 2017

Фильм снят в честь двадцатилетней годовщины со дня смерти поэта Ал Берту, который олицетворяет неизвестность, свободу, любовь, бунт, приключения, новое поколение, дружбу, завоевания. Кто отправляется на поиски Ал Берту, обретет самого себя. Поколения меняются, вопросы остаются права женщин, право быть молодым, право любви вне брака, отказа от Бога, родины и семьи, право быть атеистом, быть гражданином мира, право на создание семей на основе новых ценностей. Революция гвоздик являла собой лишь начало перемен, и в некотором отношении ничего из этого до сих пор не гарантировано. Все эти вопросы по-прежнему актуальны и затрагивают нашу жизнь. Лето 1975 года не только ознаменовало возвращение Ал Берту (Рикарду Тейшейра) в Португалию, но также стало моментом его перехода от живописи к поэзии. В городе Синиша, атмосфера политической, социальной и культурной напряженности, которая последовала за Революцией Гвоздик все еще ощущается. Представители старого поколения продолжают оказывать сопротивление, в то время как молодежь идет на риск в стремлении воплотить свои мечты.