«Пространство музыки»: Рецензия Киноафиши

Несколько лет назад творческая группа из четырех человек отправилась в Великобританию в поисках новых музыкальных талантов. Если быть точнее, некой точкой отсчета для создателей фильма «Пространство музыки» стал 1963 год, когда мировое сообщество поддалось одной из самых приятных «болезней» за всю историю музыки – так называемой «битломании». С тех самых пор Британия подарила миру невероятное количество больших артистов.

Целью документальной картины о приключениях в Англии – стало желание заглянуть в современные реалии британской музыкальной вселенной, дабы найти и позволить зазвучать новым именам. Четыре велосипеда, камера и страстное желание найти новых « The Beatles » в месте, где им велел быть сам Бог. Это путешествие – вызов самому времени: непрорывному отрезку нашей жизни, куда еще не пришли новый Достоевский или Фредди Меркьюри.

Бристоль, Манчестер, Ливерпуль, Лондон – города, в которых режиссеры фильма искали своих героев. «Пространство» в названии картины не случайное слово – оно отлично улавливает генеральную мысль создателей, понимающих музыку как единое поле, универсальный язык для всех. Именно благодаря этой интернациональности, «Пространство музыки» становится палитрой красок, обеспечивающей зрителю соприкосновение с обширной картиной музыкального мира Великобритании.

Пространство музыки

Все герои фильма занимаются разными видами музыками: тут тебе и бит-бокс, и джаз, и панк и все, что угодно. Кто-то уже получил контракт с Universal , а кто-то играет свои первые партии в подземном переходе. Объем, заданный создателями фильма, не знает рамок и границ, ведь неограниченность восприятия позволяет мыслить свободно – и это самый ценный урок, который вы можете вынести после просмотра этого фильма. Однако, есть очевидно более заманчивые для современного зрителя вещи, которые побудят его не откладывать просмотр надолго. Будьте уверены, что «Пространство музыки» снабдит ваш плейлист по меньшей мере десятью новыми треками, не похожими друг на друга, ведь у всех этих музыкантов есть только одно неоспоримое сходство – талант. Сегодняшний слушатель скептически расположен к мейнстриму и со снобистской улыбкой говорит об артхаусе, ему – все не то, и некогда популярная передача «Голос» больше не поставляет звезд. Однако артистов из фильма «Пространство музыки» нельзя отнести к какому-то течению (речь, конечно, не о жанровой направленности – с ней все ясно), потому что они еще недостаточны известны, чтобы полюбить их всем миром или отправить играть камерный концерт в интеллектуальном клубе. Но, можно точно сказать одно – эти ребята с экрана – какие-то совершенно удивительные артисты, ты понимаешь, чувствуешь это сразу, потому что такие голоса, интонации единичны, а когда видишь их всех в одном пространстве Великобритании – действительно осознаешь всю музыкальную мощь этой страны. И она, что крайне важно – в фильме играет роль первостепенную, потому что музыка и жизнь здесь одно единое целое. «Музыка – это любовь, когда тебе сразу становится ясно для чего все это», - говорит один из участников съемки. Кто-то написал первую песню после болезненного расставания, у кого-то и быть не может такого прецедента, потому что нет отношений – музыка занимает все время. Кто-то не может жить без этого, кто-то совершенно не понимает, зачем он этим занимается и просто делает это по инерции. Дороги, лица, звуки, даже кладбища – камера фиксирует все, что попадается на пути документалистам. Она художественно организовывает пространство: когда одна из героинь «битбоксит», монтажом делается нарезка из звуков реального города, так у музыканта в голове – вечный сэмпл. Музыка – самое международное общественное поле, взаимодействие не только людей, но и культур, и попросту то, что необъяснимо делает нас счастливее.