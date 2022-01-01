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Троица Троица
Киноафиша Фильмы Троица Отзывы о фильме «Троица»
Троица 2019 / Россия
5.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Отзывы о фильме «Троица»

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Университетская преподавательница Марго (Ян Гэ) влюбляется в темнокожего студента Антона (Георгий Бликштейн) и собирается бросить ради него своего мужа Джорджа (Андрей Курганов). Однако тот не хочет отпускать супругу и продолжает надеяться на возобновление отношений. Ситуация осложняется религиозностью Джорджа, инфантильностью Антона и восточным воспитанием Марго. Героиню не учили прислушиваться к собственным желаниям, и поэтому даже когда модный психолог (феерический выход Одина Байрона)…

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