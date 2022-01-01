Наша рецензия

Университетская преподавательница Марго (Ян Гэ) влюбляется в темнокожего студента Антона (Георгий Бликштейн) и собирается бросить ради него своего мужа Джорджа (Андрей Курганов). Однако тот не хочет отпускать супругу и продолжает надеяться на возобновление отношений. Ситуация осложняется религиозностью Джорджа, инфантильностью Антона и восточным воспитанием Марго. Героиню не учили прислушиваться к собственным желаниям, и поэтому даже когда модный психолог (феерический выход Одина Байрона)…