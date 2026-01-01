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Фильмография
Юн Буаб
Younes Bouab
Киноафиша
Персоны
Юн Буаб
Юн Буаб
Younes Bouab
Дата рождения
29 апреля 1979
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Сале, Марокко
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.4
Бунтарь
(2022)
6.4
Неизвестный святой
(2019)
6.1
Затерянные
(2022)
Фильмография Юн Буаб
2.8
Повелитель пустыни
Desert Warrior
боевик, приключения, драма
2025, Саудовская Аравия / США
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7.4
Бунтарь
Rebel
боевик, драма, триллер
2022, Бельгия
Смотреть трейлер
6.1
Затерянные
Tel Aviv/Beirut
драма
2022, Кипр / Франция / Германия
6.4
Неизвестный святой
The Unknown Saint
комедия
2019, Марокко / Франция / Катар
4.8
Бугимен
Achoura
ужасы, фэнтези, триллер
2018, Марокко / Франция
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Рецензия
4.4
Дублёр
La controfigura
драма
2017, Италия
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