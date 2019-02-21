Разговоры о деревьях
Talking About Trees
18+
Страна
Франция / Чад
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2019
Премьера онлайн
13 октября 2019
Премьера в мире
21 февраля 2019
Дата выхода
|31 января 2020
|Великобритания
|
|
|18 декабря 2019
|Франция
|
|
Сборы в мире
$4 572
Производство
Agat Films & Cie, Goi-Goi Productions, Made In Germany Filmproduktion
Другие названия
Talking About Trees, Ağaçlardan Bahsetmek, Conversando sobre árvores, Pogawędki o drzewach to zbrodnia, Μιλώντας για δέντρα, Разговоры о деревьях, ようこそ、革命シネマへ, 木々について語ること 〜 トーキング・アバウト・ツリーズ