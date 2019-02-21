Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Несвятая Валентина» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Разговоры о деревьях
Постер фильма Разговоры о деревьях
Рейтинги
7.4 Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Разговоры о деревьях

Разговоры о деревьях

Talking About Trees 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Франция / Чад
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 13 октября 2019
Премьера в мире 21 февраля 2019
Дата выхода
31 января 2020 Великобритания
18 декабря 2019 Франция
Сборы в мире $4 572
Производство Agat Films & Cie, Goi-Goi Productions, Made In Germany Filmproduktion
Другие названия
Talking About Trees, Ağaçlardan Bahsetmek, Conversando sobre árvores, Pogawędki o drzewach to zbrodnia, Μιλώντας για δέντρα, Разговоры о деревьях, ようこそ、革命シネマへ, 木々について語ること 〜 トーキング・アバウト・ツリーズ
Режиссер
Сухаиб Гасмельбари
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Разговоры о деревьях
Ты умрешь в 20 лет 7.1
Ты умрешь в 20 лет (2019)
Неизвестный святой 6.4
Неизвестный святой (2019)
6.7
Oufsaiyed Elkhortoum (2018)
По традиции 7.3
По традиции (2017)
Ночные братья 5.6
Ночные братья (2016)
Кубок 6.9
Кубок (1999)
Новости из дома 7.4
Новости из дома (1977)

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 12 голосов
7.4 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше