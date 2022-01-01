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По шоссе в белесой хмари, которая сводит видимость практически к нулю, мчится машина. Мелькают знаки, дорожные «заплатки», полосы разметки. Через полторы минуты экранного времени машина пробивает заграждение и срывается куда-то вниз, в белый туман. Эта жуткая и загадочная авария, как выяснится чуть позже, сделала вдовцом местного полицейского Ингимундура (Ингвар Сигюрдссон). На работу он ходить перестал, хотя и сохранил ключи от участка. Все свободное время он теперь посвящает…