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Белый, белый день Белый, белый день
Киноафиша Фильмы Белый, белый день Отзывы о фильме «Белый, белый день»
A White, White Day / Hvítur, Hvítur Dagur Белый, белый день 2019 / Исландия / Дания
6.8 Оцените
13 голосов
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Отзывы о фильме «Белый, белый день»

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По шоссе в белесой хмари, которая сводит видимость практически к нулю, мчится машина. Мелькают знаки, дорожные «заплатки», полосы разметки. Через полторы минуты экранного времени машина пробивает заграждение и срывается куда-то вниз, в белый туман. Эта жуткая и загадочная авария, как выяснится чуть позже, сделала вдовцом местного полицейского Ингимундура (Ингвар Сигюрдссон). На работу он ходить перестал, хотя и сохранил ключи от участка. Все свободное время он теперь посвящает…

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