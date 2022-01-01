Наша рецензия

Захолустный коп с грустными глазами Стефан (Дамиен Боннар) переводится в Париж, где собирается нести службу на взрывоопасных городских улицах. Почти сразу его бросают в дело – инструктаж познается на практике. Его напарники, Крис с синдромом ковбоя (Алексис Маненти) и более рассудительный Гвада (Джибрил Зонга), рассекают неблагополучный район – пригородный Монфермей, где когда-то жили персонажи Виктора Гюго (отсюда и отсылка в названии). За две сотни лет тут по-прежнему проживают…