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Отверженные Отверженные
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Les misérables Отверженные 2019 / Франция
7.4 Оцените
13 голосов
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Отзывы о фильме «Отверженные»

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Захолустный коп с грустными глазами Стефан (Дамиен Боннар) переводится в Париж, где собирается нести службу на взрывоопасных городских улицах. Почти сразу его бросают в дело – инструктаж познается на практике. Его напарники, Крис с синдромом ковбоя (Алексис Маненти) и более рассудительный Гвада (Джибрил Зонга), рассекают неблагополучный район – пригородный Монфермей, где когда-то жили персонажи Виктора Гюго (отсюда и отсылка в названии). За две сотни лет тут по-прежнему проживают…

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