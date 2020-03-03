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Группа бывших одногруппников со своими парами встречается для обычного совместного ужина. Казалось бы, что может пойти не так? Но один из друзей знает секрет, в сети он нашёл зашифрованную программу, позволяющую ненадолго заглянуть в будущее. Со свойственной гикам легкомысленностью он предлагает сыграть в игру, используя это приложение, но безопасно ли это? Последствия будут неожиданными и трагическими. До российского проката доходит не так много испанского кино. Обычно это или ленты…