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h0us3 Пароль: Хаус 2019 / Испания
6.3 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «Пароль: Хаус»

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Наша рецензия

Группа бывших одногруппников со своими парами встречается для обычного совместного ужина. Казалось бы, что может пойти не так? Но один из друзей знает секрет, в сети он нашёл зашифрованную программу, позволяющую ненадолго заглянуть в будущее. Со свойственной гикам легкомысленностью он предлагает сыграть в игру, используя это приложение, но безопасно ли это? Последствия будут неожиданными и трагическими. До российского проката доходит не так много испанского кино. Обычно это или ленты…

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Сергей Чегренец 3 марта 2020, 23:50
Оценка
Фильм впечатлил! Не надо обращать внимания на операторскую работу, игру актеров, спецэфекты! В фильме главное-тема,идея, смысл! И, на мой взгляд, главная идея фильма не приложение, способное показать будущее. Выключите смартфоны и смотрите, думайте.
3 марта 2020, 23:50 Ответить
Влад Таранущенко 14 апреля 2020, 02:06
в ответ на сообщение Сергей Чегренец от 3 марта 2020, 23:50
Оценка
Прекрасный комментарий☺️
14 апреля 2020, 02:06 Ответить
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