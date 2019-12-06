«Пароль: Хаус»: Рецензия Киноафиши
Фильм, который наполняет рабочий концепт новым содержанием.
Группа бывших одногруппников со своими парами встречается для обычного совместного ужина. Казалось бы, что может пойти не так? Но один из друзей знает секрет, в сети он нашёл зашифрованную программу, позволяющую ненадолго заглянуть в будущее. Со свойственной гикам легкомысленностью он предлагает сыграть в игру, используя это приложение, но безопасно ли это? Последствия будут неожиданными и трагическими.
До российского проката доходит не так много испанского кино. Обычно это или ленты известных режиссёров, вроде Альмадовара и Медема, или мелодрамы, иногда комедии или триллеры. Западноевропейская фантастика же доходит до нас редко, скорее всего, из-за того, что её в странах-производителях выпускают не так чтобы много. «Пароль: Хаус» долго шёл до российского проката, на родине он вышел ещё в 2018, а в прокатных графиках числился ещё с лета, но дату релиза постоянно переносили. Обычно это показатель того, что кино слабое. К фильму «Пароль: Хаус» это относится только частично.
Фильм использует рабочий концепт герметичной разговорной драмы о людях, собравшихся за одним столом. Можно вспомнить замечательных «Идеальных незнакомцев» или остроумное «Имя», но данная картина наполняет эту форму новым содержанием. Взятым, кажется, наполовину у Филиппа К. Дика, а наполовину у создателей «Чёрного зеркала». Недурственный сам по себе концепт, позволяющий авторам фильма задаваться немаловажными вопросами digital-эпохи: ответственность создателя за его творение, влияние техники на жизнь людей, зависимость от техники, проблематика искусственного интеллекта и так далее. Всё это закручено в детективную интригу, поэтому зритель не раз задаст себе в предвкушении вопрос: «А что же будет дальше?».
Но интересная задумка, как это нередко бывает, портится огрехами в реализации. В фильме довольно много действующих лиц, многим из которых создатели пытаются прописать какой-никакой характер и эмоциональный бэкграунд, всё это похвально, но не совсем ясно, стоило ли вообще раздувать так количество действующих лиц или можно было обойтись четырьмя-пятью персонажами, и фильм бы ничего не потерял.
Также фильм не очень качественно снят. Режиссёр Маноло Мангуйя – дебютант в большом кино, и этот фильм обладает типичными чертами первой картины, когда порыв и желание рассказать историю не всегда поспевает за навыками работы с материалом. Где-то провисает ритм, где-то проскакивают небрежности операторской работы, где-то просто есть лишние или снятые путанно сцены.
Впрочем, все это не делает «Пароль: Хаус» несмотрибельным кино. Это не лишённое очевидных минусов, но всё же изобретательное кино с неглупым сценарием, в котором могут найти что-то свое как и поклонники фильмов про восстание машин, так и любители кино про посиделки за ужином, зашедшие не туда.
Пётр Волошин