«Пароль: Хаус»: Рецензия Киноафиши

Группа бывших одногруппников со своими парами встречается для обычного совместного ужина. Казалось бы, что может пойти не так? Но один из друзей знает секрет, в сети он нашёл зашифрованную программу, позволяющую ненадолго заглянуть в будущее. Со свойственной гикам легкомысленностью он предлагает сыграть в игру, используя это приложение, но безопасно ли это? Последствия будут неожиданными и трагическими.

До российского проката доходит не так много испанского кино. Обычно это или ленты известных режиссёров, вроде Альмадовара и Медема, или мелодрамы, иногда комедии или триллеры. Западноевропейская фантастика же доходит до нас редко, скорее всего, из-за того, что её в странах-производителях выпускают не так чтобы много. «Пароль: Хаус» долго шёл до российского проката, на родине он вышел ещё в 2018, а в прокатных графиках числился ещё с лета, но дату релиза постоянно переносили. Обычно это показатель того, что кино слабое. К фильму «Пароль: Хаус» это относится только частично.

Фильм использует рабочий концепт герметичной разговорной драмы о людях, собравшихся за одним столом. Можно вспомнить замечательных «Идеальных незнакомцев» или остроумное «Имя», но данная картина наполняет эту форму новым содержанием. Взятым, кажется, наполовину у Филиппа К. Дика, а наполовину у создателей «Чёрного зеркала». Недурственный сам по себе концепт, позволяющий авторам фильма задаваться немаловажными вопросами digital-эпохи: ответственность создателя за его творение, влияние техники на жизнь людей, зависимость от техники, проблематика искусственного интеллекта и так далее. Всё это закручено в детективную интригу, поэтому зритель не раз задаст себе в предвкушении вопрос: «А что же будет дальше?».

«Пароль: Хаус»

Но интересная задумка, как это нередко бывает, портится огрехами в реализации. В фильме довольно много действующих лиц, многим из которых создатели пытаются прописать какой-никакой характер и эмоциональный бэкграунд, всё это похвально, но не совсем ясно, стоило ли вообще раздувать так количество действующих лиц или можно было обойтись четырьмя-пятью персонажами, и фильм бы ничего не потерял.

Также фильм не очень качественно снят. Режиссёр Маноло Мангуйя – дебютант в большом кино, и этот фильм обладает типичными чертами первой картины, когда порыв и желание рассказать историю не всегда поспевает за навыками работы с материалом. Где-то провисает ритм, где-то проскакивают небрежности операторской работы, где-то просто есть лишние или снятые путанно сцены.

Впрочем, все это не делает «Пароль: Хаус» несмотрибельным кино. Это не лишённое очевидных минусов, но всё же изобретательное кино с неглупым сценарием, в котором могут найти что-то свое как и поклонники фильмов про восстание машин, так и любители кино про посиделки за ужином, зашедшие не туда.

Пётр Волошин