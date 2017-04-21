Куча искусства, 2017

Жизнь и мнения группы Sleaford Mods, панк-дуэта из Ноттингема, которая за пару лет перебралась из провинциальных клубов на площадки уровня Primavera и Гластонбери. Друзья, жены, фанаты, продюсеры и сами артисты пытаются объяснить, почему их агрессивные речевки про быт, труд и пиво стали распевать по городам и весям Великобритании. Фильм Кристины Франц начинается с высокой ноты: Игги Поп называет Sleaford Mods «без сомнения, абсолютно, определенно лучшей рок-н-ролл группой мира». Следующие полтора часа можно назвать развернутым комментарием к этой реплике: друзья, жены, фанаты, продюсеры, наконец, сами артисты пытаются объяснить, почему их агрессивные речевки про быт, труд и пиво стали распевать по городам и весям Великобритании. Да что там: у Sleaford Mods есть поклонники и в континентальной Европе, которые не понимают текстов песен из-за сильного акцента вокалиста Джейсона Уильямсона, но что-то главное про эту музыку, безусловно, чувствуют. Слово «искренность» в десятые пережило дефолт, сопоставимый с катастрофой либерально-демократического тезауруса в 1990-е, но что поделать, если ничего точнее в данном случае не подобрать. Sleaford Mods критически важно ощущать себя настоящими, не превратиться в «дебилов-рок-звезд», готовых на все, чтобы попасть в программу «Альбом дня». И в конечном счете Bunch of Kunst становится гимном дилетантизму, уклонению от профессиональных обязанностей панк-икон и — центральная, пожалуй, тема всей картины — семье, которой нельзя пренебрегать ради такого банального коммерческого успеха.