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Улетные букашки Улетные букашки
Киноафиша Фильмы Улетные букашки Отзывы о мультфильме «Улетные букашки»
Lighting Dindin Улетные букашки 2017 / Китай
5.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Отзывы о мультфильме «Улетные букашки»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

В густой-густой, высокой-высокой траве где-то посреди колхозного поля жили букашки. Они бы и дальше всей коммуной собирали росу, ягоды-цветочки, не ведали печали, если бы в поле не жила еще и саранча. Саранча была ненасытна, но это только полбеды. У полевых паразитов был еще и вожак Хитрый Мыш, который давно хотел избавиться от букашек и разграбить колхозные закрома. Единственный, кто мог ему противостоять - маленький светлячок Диндин. Каждый раз, когда грабители приходили на поле, Диндин…

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