«Улетные букашки»: Рецензия Киноафиши

В густой-густой, высокой-высокой траве где-то посреди колхозного поля жили букашки. Они бы и дальше всей коммуной собирали росу, ягоды-цветочки, не ведали печали, если бы в поле не жила еще и саранча. Саранча была ненасытна, но это только полбеды. У полевых паразитов был еще и вожак Хитрый Мыш, который давно хотел избавиться от букашек и разграбить колхозные закрома. Единственный, кто мог ему противостоять - маленький светлячок Диндин. Каждый раз, когда грабители приходили на поле, Диндин поднимал свой заднеприводный прожектор и предупреждал коммунаров об угрозе. Но однажды на поле появился инопланетный гость - маленький робот-инсектоид Аврора. Механический инсектоид был быстр, могуч и куда более ослепителен, чем Диндин. Разочарованный в своём призвании светлячок решил навсегда покинуть свою деревню.

Улетные букашки

Два самых известных факта про светлячков: они живут максимум неделю и умирают после первого секса. Светлячок - невероятно депрессивное насекомое. Достаточно вспомнить, что самый известный мультфильм про них называется «Могила светлячков». Классика жанра, про Вторую Мировую. Если посмотрел в детстве - травма на всю жизнь обеспечена. А ведь был еще нытик Скиперич из румынской «Марии, Мирабелы» Иона Попеску. Нет, светляки - воистину депрессивные насекомые. К счастью, китаец Дэн Вэйфэн вырос на других книжках, поэтому его мультфильм - для самых-самых маленьких. Проблемы заявлены серьезные: от энергетического кризиса и до адаптации детей с особым развитием, но только для самых-самых маленьких.

Серьезные проблемы и взрослые отсылки на половину мультфильмов студии Pixar (тут вам и «Приключения Флика», и «Валл-И», и ковбой Вуди с Баззом Лайтером) не должны вас смущать. В современном искусстве без метамодерна уже совсем никак. Куда любопытнее искать в мире букашек, в первую очередь, аллюзии на старые китайские мульты из тех времён, когда Культурная Революция еще не стала винтажной страшилкой. Например, на знаменитый мультсериал 80-х про котов-милиционеров - «Инспектор Чёрный Кот», создатель которого скончался буквально пару недель назад. В мультфильмах Дай Тиеланга звери жили колхозной коммуной, которую регулярно обворовывали мыши. Каждый раз, когда мыши пробирались в амбар, кто-то из мелких зверушек жал красную кнопку, приезжали коты-милиционеры и расстреливали из автоматов мышиное ворьё. Хороший детский мультик. Добрый. У светлячка Диндина автомата нет, но есть инопланетный гаджет, с которым он долгое время не может найти общий язык. Тема борьбы деревни с новыми технологиями, актуальная для Поднебесной и не только - в полный рост. Финальный бой, например, будет происходить в мультфильме на борту самого настоящего человеческого трактора, который будет угрожать уже всему букашкиному полю.

Феликс Зилич