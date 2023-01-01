Иван Грозный,

Сценаристы и продюсеры Иван Капитонов и Святослав Подгаевский, успешный тандем авторов, чьи фильмы «Невеста», «Русалка. Озеро мертвых», «Яга. Кошмар темного леса» и «Вдова» популяризируют во всем мире жанр национального славянского хоррора, вслед за фольклорными персонажами обращаются к историческим мифам. В основе сценария «Ивана Грозного» – мрачные тайны и легенды, которые окружают противоречивую фигуру первого русского Царя.
Съемки картины пройдут в Москве, Александровской слободе и Казани, в исторических местах, неразрывно связанных с именем и деяниями Ивана IV
В основе фильма – мрачные тайны и легенды, которые окружают противоречивую фигуру первого русского Царя.