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Киноафиша Фильмы Иван Грозный

Иван Грозный,

Россия
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Сценаристы и продюсеры Иван Капитонов и Святослав Подгаевский, успешный тандем авторов, чьи фильмы «Невеста», «Русалка. Озеро мертвых», «Яга. Кошмар темного леса» и «Вдова» популяризируют во всем мире жанр национального славянского хоррора, вслед за фольклорными персонажами обращаются к историческим мифам. В основе сценария «Ивана Грозного» – мрачные тайны и легенды, которые окружают противоречивую фигуру первого русского Царя.

Съемки картины пройдут в Москве, Александровской слободе и Казани, в исторических местах, неразрывно связанных с именем и деяниями Ивана IV

В основе фильма – мрачные тайны и легенды, которые окружают противоречивую фигуру первого русского Царя.

Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
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