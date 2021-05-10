Наша рецензия

На пороге Второй мировой войны семья священника переезжает в большой загородный особняк в Англии. Здесь пастырю предстоит вновь привлечь горожан в церковь и укрепить их связь с Богом, ослабевшую после таинственных событий. Обживаясь на новом месте, члены семьи начинают замечать множество странностей. Сначала это необычные звуки, затем подозрительные силуэты вдалеке, а заканчивается все очень реалистичными и пугающими видениями, заставляющими сомневаться в реальности. Усугубляет ситуацию и один…