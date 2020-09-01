Подобно тому, как Кристофер Нолан отказывается от стартовых титров и его фильмы просто начинаются, логично в рецензии обойтись без абзаца-аннотации, ведь кино британского режиссёра настолько сюжетоцентрично, что любое описание событий может быть интерпретировано как злокачественный спойлер. Если посмотреть внимательнее, заспойлерить «Довод» абсолютно невозможно. Вне контекста любой сюжетный поворот остаётся не смотревшему непонятным (да что уж душой кривить, нередко и смотревшему, в…
ну, помимо пиратской версии
P.s. Себя сверхразумом не считаю, есть детали и моменты, которые соберутся как пазл только после 2 или 3 просмотра. Но эмоции бурлят, жаль очень мало таких фильмов выходит...
Да, сюжет запутан, тем он и интересен.
Советую для просмотра!
Вообще идея со временем мне очень нравится, так как она достаточно запутанная, чтобы поломать мозг над ней. Да и к тому же если смотреть его несколько раз и рассматривать его с разных точек зрения то он не такой уж и трудный.
Для широких масс хоть бы один осветил идею этого говна. А то пишут про IQ ,про взрыв мозга и т. д. ,а конкретики НЕТ. Назад в будущее отличный фильм ,а довод это не фильм ,а сравнительно честный отъем денег как говорил Остап Бендер .Единственный отзыв про этот фильм который его характеризует со всех сторон это про пиндоскую исключительность. Если вам нравятся фильмы про Бетменов в трусах и каске то целевая аудитория этого фильма ИМЕННО ВЫ.Общий посыл надеюсь понятен смысл тот же декорации другие.
Мужчина тоже посчитал фильм перемудренным))
Часто терялась нить сюжета, не понимание что происходит на экране, наверное да - стоит пересмотреть, чтобы понять этот фильм; НО ! Этот фильм просто не стоит того - чтобы его пересматривать ...
Актёры шаблонные, диалоги скучные, сценарная линия запутала, как мне показалось, и самого редиссёра, что в объяснение он приводит пафосные фразы ни о чём...
Сопли по поводу героини и её сына к середине фильма вызывают откровенное раздражение, особенно когда понимаешь, что на другую чашу весов положили жизнь человечества...
Картинка визуальная - да, но это уже стандарт для подобных фильмов... А хочется ещё глубины замысла, хорошей актёрской игры и вкусных диалогов.
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