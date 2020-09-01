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Довод Довод
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Tenet Довод 2020 / США / Великобритания
7.3 Оцените
88 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Отзывы о фильме «Довод»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Подобно тому, как Кристофер Нолан отказывается от стартовых титров и его фильмы просто начинаются, логично в рецензии обойтись без абзаца-аннотации, ведь кино британского режиссёра настолько сюжетоцентрично, что любое описание событий может быть интерпретировано как злокачественный спойлер. Если посмотреть внимательнее, заспойлерить «Довод» абсолютно невозможно. Вне контекста любой сюжетный поворот остаётся не смотревшему непонятным (да что уж душой кривить, нередко и смотревшему, в…

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Ксандер Малевич 1 сентября 2020, 19:48
Где бы его посмотреть...
ну, помимо пиратской версии
1 сентября 2020, 19:48 Ответить
Pavel.Rashchupkin 3 сентября 2020, 20:28
Оценка
Фильм Отличный!!! Но нужно помотреть несколько раз,желательно с вискарем,что-бы во всем разобраться!!!
3 сентября 2020, 20:28 Ответить
ferula2011 5 сентября 2020, 19:53
Осередная история про пиндосскую исключительность
5 сентября 2020, 19:53 Ответить
sanitar1949 11 сентября 2020, 06:04
Оценка
Подробнее на https://www.kinoafisha.info/movies/8355954/
11 сентября 2020, 06:04 Ответить
Вадим Мазепин 11 сентября 2020, 08:58
Оценка
Редкая муть. Не рекомендую
11 сентября 2020, 08:58 Ответить
Elena Alekseeva 11 сентября 2020, 10:40
Разрыв мозга.
11 сентября 2020, 10:40 Ответить
Military Ducan 13 сентября 2020, 17:28
Оценка
Ужасно, отвратительно. Минус 300 рублей и почти 3 часа времени на этот плохо снятый, низкобюджетный бред, который выдают за высокохудожественный опус именитого режиссера. Все, кто проигнорирует мой отзыв до просмотра...согласитесь со мной..после)))
13 сентября 2020, 17:28 Ответить
Military Ducan 13 сентября 2020, 17:32
в ответ на сообщение Вадим Мазепин от 11 сентября 2020, 08:58
Оценка
Зря, не принял к сведению Ваш коммент. Редкостный шлак(((
13 сентября 2020, 17:32 Ответить
Military Ducan 13 сентября 2020, 17:35
в ответ на сообщение Pavel.Rashchupkin от 3 сентября 2020, 20:28
Оценка
несколько раз смотреть этот шлак, не спасибо.
13 сентября 2020, 17:35 Ответить
Станислав Ян 14 сентября 2020, 13:30
Оценка
Фильм, по сценарию, который писался 6 лет. Нолан восхищает. Сюжет захватывает. Крайне умное и зрелое кино.
14 сентября 2020, 13:30 Ответить
art1710 16 сентября 2020, 11:20
Оценка
Давно не приходилось смотреть такую чушь...Так и не дождались окончания фильма... Покинули зал в разочаровании... А рейтинг показывают 8.0...
16 сентября 2020, 11:20 Ответить
Олег Андрющенко 19 сентября 2020, 21:36
Нормальный фильм, че вы
19 сентября 2020, 21:36 Ответить
dk 20 сентября 2020, 13:33
Оценка
я ничего не понял
20 сентября 2020, 13:33 Ответить
Denis Chernenko 23 сентября 2020, 23:55
Оценка
Автор сценария этого фильма сам запутался в собственной писанине, экранизация которой поначалу выглядит привлекательной, но уже совсем скоро начинает надоедать своей полной бессмысленностью. И с русской мафией они уже вот правда там надоели. Картинка местами ОК и игра более-менее, поэтому 4/10.
23 сентября 2020, 23:55 Ответить
Максим Стогниев 5 октября 2020, 15:12
Искренне не понимаю людей, что пишут плохие отзывы. Фильм хорош, как и любой другой фильм этого режиссера. Нелинейное повествование может запутать и создать впечатление что происходит полная бесмыслица, но если внимательно слушать и смотреть- фильм интересный
5 октября 2020, 15:12 Ответить
Юлия Воскресенская 6 октября 2020, 22:52
Оценка
Худший фильм из мною виденных в кино. Полный бред, особенно понравились виды Сибири, перестрелка в киевском оперном театре, типа, если люди спят, то они, походу,неуязвимы, в общем, 2,5 нудного мракобесия, бошка болит от саундтрека очень сильно, отвратительно в общем и целом!
6 октября 2020, 22:52 Ответить
Валерий Александрович 10 октября 2020, 00:40
Оценка
Фильм бомба! Звук четкий! Кресла не удобные том плане, что нельзя откинуть спинку назад. Сидишь весь фильм под углом 90 градусов
10 октября 2020, 00:40 Ответить
and777bon 10 октября 2020, 20:03
На фильмы Нолана давно пора указывать ограничения не по возрасту, а по IQ. Те кто пишут плохие отзывы, просто не могут понять гениальности режиссера. Еще бы... поколение, выросшее на сортирном юморе реввы и др. и примитивизме нашего кино, просто забыло что такое думать в кинотеатре. Кому понравился интерстеллар, тому стоит идти, если нет- в кино есть одинаковые везде петров и нагиев
P.s. Себя сверхразумом не считаю, есть детали и моменты, которые соберутся как пазл только после 2 или 3 просмотра. Но эмоции бурлят, жаль очень мало таких фильмов выходит...
10 октября 2020, 20:03 Ответить
Ольга Тарасова 12 октября 2020, 10:34
Посмотрели "Довод". Сюжет закрученный, динамичный, море спецэффектов, сиртритс на одном дыхании. Фильм " держит"до конца, есть, над чем залуматься. Очень советую посмотреть, классное кино!
12 октября 2020, 10:34 Ответить
Royal Chocolate 18 октября 2020, 11:23
Оценка
Полнейший мусор, жаль одноклеточных которые поставили хорошую рецензию.
18 октября 2020, 11:23 Ответить
Royal Chocolate 18 октября 2020, 11:27
в ответ на сообщение and777bon от 10 октября 2020, 20:03
Оценка
Русские плохие, американцы в лице негра спасают мир(притом непонятно как его можно уничтожить, людей да а весь мир?), баба которой не дают видеть ребенка, лицо современного матриархата, отсылка к норд осту в начале, вообще зачем она там.
18 октября 2020, 11:27 Ответить
Ekaterina Kovatsenko 28 октября 2020, 10:19
Классный фильм, снят мастером. Тем, кому непонятно - смотрите Физрука
28 октября 2020, 10:19 Ответить
ajnurus87 29 октября 2020, 07:05
Отличный фильм для любителей кинокартин со смыслом!
Да, сюжет запутан, тем он и интересен.
Советую для просмотра!
29 октября 2020, 07:05 Ответить
Ярик Бобрин 5 ноября 2020, 08:20
Оценка
Над фильмом стоит задуматься, а может даже и посмотреть пару раз, ведь так сразу будет понять сложно, тем интереснее в нём разобраться
5 ноября 2020, 08:20 Ответить
Лиля Лачкова 6 ноября 2020, 15:59
Оценка
Я вот люблю фильмы от Нолана. Они на самом деле проще чем кажутся, но Довод, взорвал мне мозг. Я сходила на него 3 раза, чтобы понять в чём суть.
Вообще идея со временем мне очень нравится, так как она достаточно запутанная, чтобы поломать мозг над ней. Да и к тому же если смотреть его несколько раз и рассматривать его с разных точек зрения то он не такой уж и трудный.
6 ноября 2020, 15:59 Ответить
Ekaterina Akulainine 6 ноября 2020, 18:22
Оценка
Понравился)
6 ноября 2020, 18:22 Ответить
vlk1-samara 7 ноября 2020, 11:06
в ответ на сообщение Pavel.Rashchupkin от 3 сентября 2020, 20:28
Хрень полная !!!!Чудаки на букву м мнящие себя интеллектуалами которым надо посмотреть это говно желательно с вискарем в руках несколько раз чтобы найти смысл .

Для широких масс хоть бы один осветил идею этого говна. А то пишут про IQ ,про взрыв мозга и т. д. ,а конкретики НЕТ. Назад в будущее отличный фильм ,а довод это не фильм ,а сравнительно честный отъем денег как говорил Остап Бендер .Единственный отзыв про этот фильм который его характеризует со всех сторон это про пиндоскую исключительность. Если вам нравятся фильмы про Бетменов в трусах и каске то целевая аудитория этого фильма ИМЕННО ВЫ.Общий посыл надеюсь понятен смысл тот же декорации другие.
7 ноября 2020, 11:06 Ответить
Павел Жмотов 16 ноября 2020, 08:59
Оценка
Нолан как всегда порадовал ,алодирую стоя ,фильм шикарный ,те кто пишет, что не понравился просто не поняли и не доросли,с удовольствием посмотрю его еще раз )))
16 ноября 2020, 08:59 Ответить
Юлия Осипова 22 ноября 2020, 21:05
Оценка
Сложные диалоги... сложный сценарий... разрыв мозга... я его явно не поняла, и если вы подумаете «девчонка, не удивительно, ты и не должна понимать», пусть так)))
Мужчина тоже посчитал фильм перемудренным))

Часто терялась нить сюжета, не понимание что происходит на экране, наверное да - стоит пересмотреть, чтобы понять этот фильм; НО ! Этот фильм просто не стоит того - чтобы его пересматривать ...
22 ноября 2020, 21:05 Ответить
dotaspb87 14 декабря 2020, 11:31
Так себе. Не слушайте задротов, прикидывающимися умниками.
14 декабря 2020, 11:31 Ответить
dotaspb87 14 декабря 2020, 11:33
в ответ на сообщение vlk1-samara от 7 ноября 2020, 11:06
Бетман то норм более менее. А довод точно говно
14 декабря 2020, 11:33 Ответить
kudyakov_a 3 января 2021, 12:52
Странное ощущение. Вроде интересно, оригинально, но в погоне за основной нитью не успеваешь смотреть за актерами, на природу (а она там есть). Чувство, что весь фильм смотрела в перемотке "туда-сюда". Идея отличная, но она перекрыла абсолютно всё!
3 января 2021, 12:52 Ответить
Илья Подпальный 27 февраля 2021, 06:16
Слабо.
Актёры шаблонные, диалоги скучные, сценарная линия запутала, как мне показалось, и самого редиссёра, что в объяснение он приводит пафосные фразы ни о чём...
Сопли по поводу героини и её сына к середине фильма вызывают откровенное раздражение, особенно когда понимаешь, что на другую чашу весов положили жизнь человечества...
Картинка визуальная - да, но это уже стандарт для подобных фильмов... А хочется ещё глубины замысла, хорошей актёрской игры и вкусных диалогов.
27 февраля 2021, 06:16 Ответить
Константин Логинов 21 октября 2022, 20:13
Оценка
Худшая дрянь которую я смотрел за несколько лет. Еще хуже интерстеллара.
21 октября 2022, 20:13 Ответить
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