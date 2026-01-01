3 капли на ватный диск, щепотка с кухни — и кроссовки с ботинками как из бутика: 2 советских хитрости для осенней обуви выпытал у тещи

Огрызки восковых мелков забираю у сына и натираю как сыр: половину везу на дачу – выручают сразу в двух местах

Шапочки для душа в Fix Price покупаю пачками, но волосы ими не закрываю: дома выручают в 5 случаях

Тоже ждали «Околоточный» с Устюговым и Колесниковым? Премьера уже в октябре – обводите дату

«У нас колбасы с собой нет, но тест точно есть!»: без подсказки Шурика на 5/5 вопросов о комедиях Гайдая не ответить

«Денег нет, работы нет... Зато тест есть!»: угадаете, где «Невский», а где другой детектив? Будет ой как непросто

В сетке НТВ пока не нашлось места для «Шефа-8»: «все как-то затянулось» — новые кадры запустили спор о дате премьеры

18 лет спустя в «Игре престолов» впервые покажут главного персонажа всей фэнтези-франшизы: в шедевре НВО о нем лишь говорили

Впервые включил «Менталиста» в 2026-м году – убогое зрелище: ждал стильный детектив, но получил безвкусную жвачку – за что рейтинг 8.2?

«Ты что, извращенец? — Хуже»: сможете продолжить фразы, которые фанаты «Невского» знают наизусть? (тест)