Наша рецензия

Лорен Монро (Лили Коллинз) — решительная и самоуверенная девушка, способная удержать внимание толпы журналистов в несколько десятков человек. На ходу она учитывает, какую информацию стоит припрятать, а какую обнародовать на слушании дела. Лорен — принципиальный окружной прокурор в Верховном суде Нью-Йорка. Ее брат баллотируется в конгресс, семья соответствующе безупречна. Все нападки прессы пресекаются в тот момент, когда еще не произнесены, попытки защиты за пределами заседаний…