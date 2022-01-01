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Темное наследие Темное наследие
Киноафиша Фильмы Темное наследие Отзывы о фильме «Темное наследие»
Inheritance Темное наследие 2020 / США
5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Отзывы о фильме «Темное наследие»

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Лорен Монро (Лили Коллинз) — решительная и самоуверенная девушка, способная удержать внимание толпы журналистов в несколько десятков человек. На ходу она учитывает, какую информацию стоит припрятать, а какую обнародовать на слушании дела. Лорен — принципиальный окружной прокурор в Верховном суде Нью-Йорка. Ее брат баллотируется в конгресс, семья соответствующе безупречна. Все нападки прессы пресекаются в тот момент, когда еще не произнесены, попытки защиты за пределами заседаний…

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