Ночные братья, 2016

На фоне панорамы Вены и прекрасного Дуная предстает жизнь аутсайдеров приличного общества — молодых болгарских цыган. Их спортивные кожаные куртки выглядят как доспехи. Подражая Марлону Брандо, они позируют, играют, соблазняют клиентов. Эти парни переехали в Вену в поисках приключений, свободы и легких денег, но нищета толкнула их на торговлю своими телами. Застрявшие в этом темном мире, они проводят ночи, обслуживая клиентов, зачастую одиноких мужчин, живущих в социальном жилье. Они называют это «бизнесом», как бы разграничивая работу и удовольствие. Интересная внешность — их проклятие, и с приближением сумерек начинается их вторая жизнь, ведь надо кормить свои семьи на родине. Однако в чувстве единения они находят утешение. Вместе они чувствуют себя молодыми, азартными и свободными, может быть, первый раз в жизни.