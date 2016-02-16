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Ночные братья Ночные братья
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Brüder der Nacht

Ночные братья, 2016

2016 / Австрия
5.6 Оцените
15 голосов
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О фильме

На фоне панорамы Вены и прекрасного Дуная предстает жизнь аутсайдеров приличного общества — молодых болгарских цыган. Их спортивные кожаные куртки выглядят как доспехи. Подражая Марлону Брандо, они позируют, играют, соблазняют клиентов. Эти парни переехали в Вену в поисках приключений, свободы и легких денег, но нищета толкнула их на торговлю своими телами. Застрявшие в этом темном мире, они проводят ночи, обслуживая клиентов, зачастую одиноких мужчин, живущих в социальном жилье. Они называют это «бизнесом», как бы разграничивая работу и удовольствие. Интересная внешность — их проклятие, и с приближением сумерек начинается их вторая жизнь, ведь надо кормить свои семьи на родине. Однако в чувстве единения они находят утешение. Вместе они чувствуют себя молодыми, азартными и свободными, может быть, первый раз в жизни.

5.6 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 16 февраля 2016
Возраст 18+
Режиссер
Патрик Шиа
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ночные братья 2 постера
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