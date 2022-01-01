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Любовнички Любовнички
Киноафиша Фильмы Любовнички Отзывы о фильме «Любовнички»
The Lovebirds Любовнички 2020 / США
6.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Отзывы о фильме «Любовнички»

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Распираемые взаимным романтическим чувством Джебран (Кумэйл Нанджиани) и Лейлани (Исса Рэй) стоят на крыльце дома, где провели славную ночь, и пытаются побороть неловкое смущение. Взаимный интерес перерастет в совместный завтрак, прогулку в парке за обсуждением казусов, которые предшествовали знакомству, а после и в обеденные посиделки в кафе. Перед вынужденным расставанием они страстно целуются. Кажется, что их будущее безоблачно. Проходит четыре года. Теперь Джебран и Лейлани обмениваются…

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