Наша рецензия

Распираемые взаимным романтическим чувством Джебран (Кумэйл Нанджиани) и Лейлани (Исса Рэй) стоят на крыльце дома, где провели славную ночь, и пытаются побороть неловкое смущение. Взаимный интерес перерастет в совместный завтрак, прогулку в парке за обсуждением казусов, которые предшествовали знакомству, а после и в обеденные посиделки в кафе. Перед вынужденным расставанием они страстно целуются. Кажется, что их будущее безоблачно. Проходит четыре года. Теперь Джебран и Лейлани обмениваются…