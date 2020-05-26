«Любовнички»: Рецензия Киноафиши

Распираемые взаимным романтическим чувством Джебран (Кумэйл Нанджиани) и Лейлани (Исса Рэй) стоят на крыльце дома, где провели славную ночь, и пытаются побороть неловкое смущение. Взаимный интерес перерастет в совместный завтрак, прогулку в парке за обсуждением казусов, которые предшествовали знакомству, а после и в обеденные посиделки в кафе. Перед вынужденным расставанием они страстно целуются. Кажется, что их будущее безоблачно. Проходит четыре года. Теперь Джебран и Лейлани обмениваются взаимными упреками каждый день и спорят даже насчет выбора ресторана. Она всегда выступала против брака, но лайкает свадебные посты своих друзей в инстаграме. Он удивляется подобной метаморфозе, но понимает, что все идет к разрушительным словам о том, что Лейлани была бы на самом деле не против узаконить отношения, только не с таким безответственным человеком, как ее парень. Стоило произнести вслух слова о потенциальном разрыве, Джебран сбивает курьера, проезжавшего на велосипеде. Тот, не обращая внимания на ушибы, спешит убраться как можно дальше, забывая на месте происшествия свой телефон. А к парочке в машину садится разъяренный мужчина, представившийся копом. Машина настигает жертву, переезжает курьера, чтобы наверняка добить, и коп смывается. Теперь Джебрану и Лейлани придется разгадать это дело, пойти по следу и доказать полиции свою невиновность.

Любовнички

Одним из первых проектов, перекочевавших из сетки кинопрокатных релизов прямиком на стриминг-сервисы, оказались «Любовнички». И в разнице между реакцией зарубежной прессы и оценками первых зрителей разбираться гораздо интереснее, чем в самом фильме. Во многом благосклонное отношение англоязычной критики к проекту стоит объяснять через симпатию к предыдущему проекту режиссера Шоуолтера «Любовь — болезнь», в котором Кумэйл Нанджиани не только сыграл, но и выступил драматургом вместе со своей супругой, адаптировав для киноэкрана глубоко личную драматическую историю своих отношений. Обаяние актера, его непринужденное и искреннее существование в кадре в немалой степени оправдывало неуместную драматичную ситуацию, неловкий юмор в фильме. Примерно тот же принцип Шоуолтер использует и в «Любовничках», первом своем крупном студийном проекте, который во многом повторяет «Безумное свидание» Шона Леви, вышедшее десять лет назад, — эту концепцию «сумасшедшей ночи, когда все пошло не так» и за время которой разгораются казалось угасшие чувства. Этакая семейная терапия методом стрессовых ситуаций. Герои несут околесицу под угрозой смерти, сталкиваются с бандитами, выкручиваются из самых опасных ситуаций и не теряют оптимизма.

Любовнички

Все это применимо и к «Любовничкам», каждое ревью которого строится на реверансах в сторону дуэта Нанджиани и Рэй. В отношениях актеров и в самом деле практически нет фальши, их импровизационные эскапады способны оживить большинство сцен. Но чтобы выделиться на фоне прочих ромкомов, сценаристы картины выбирают максимально непритязательный набор квестов: разблокировать телефон, оказаться на собрании «иллюминатов», точь-в-точь как в «С широко закрытыми глазами», попасть в руки бандитов, которые готовят расправу, и найти способ вырваться из плена. «Любовничкам» просто нечем удивлять, и все драматургические промахи не способно искупить даже обаяние его персонажей. И там, где критика закрывает глаза на бессвязность, расхваливая Нанджиани и Рэй, зритель ощущает недостаток общего веселья и оценивает картину ниже. То, насколько фильм способен понравиться, впрочем, зависит исключительно от субъективного отношения к его звездам: если комическая подача Нанджиани и Рэй начинает утомлять уже к первым двадцати минутам, лучше попытать счастья, например, с тем же «Безумным свиданием».

Антон Фомочкин